Татьяна Кузнецова: Программа "ДА!" -это пакет реальных проектов!

Возраст партии Мекеним Кыргызстан – пять лет. Но с уверенностью могу сказать что партия в политике Кыргызстана –всерьез и надолго.

Наша партия идет на выборы с программой модернизации "ДА". Программа "ДА!" -это пакет реальных проектов по многим направлениям жизнедеятельности страны.

Нам хотелось, чтобы программа партии была народной программой, понятной всем. Члены партии готовы участвовать в разработке и реализации многих государственных проектов, необходимость которых указана в нашей программе.

Модернизация системы здравоохранения – это и принятие государственной программы по развитию больничной сети на новых, рыночных принципах с полной перестройкой больничной инфраструктуры; изменение системы медицинского страхования; введение системы медицинских сертификатов или ваучеров для малообеспеченных граждан и пенсионеров, открытие сети социальных аптек по всей стране и многое другое.

Кроме того, планируется разработать отдельную программу по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний, и принять меры по улучшению системы социального обеспечения медицинских работников, включая регулярную индексацию заработных плат.

Обновление системы образования. Партией будет разработана государственная программа партнерства с бизнесом для строительства новых школ, а также для качественного ремонта аварийных школ. В сельской местности планируем перейти от политики строительства маленьких школ, где мало учеников и дефицит учителей, к политике обеспечения подвоза школьников к местам обучения и обратно на специальных автобусах. Для этого разрабатывается национальная программа "Школьный автобус". Одним из важных решений будет возврат к системе единой тарифной сетки при начислении зарплаты учителям. В системе школьного образования будет пересмотрено содержание учебы в сторону увеличения часов преподавания ключевых общеобразовательных предметов таких как математика, физика, химия, русского и кыргызского языка.

В сфере высшего образования мы предлагаем провести аккредитацию всех высших учебных заведений, которых в стране более 50-ти. Все вузы, не отвечающие высоким образовательным стандартам, после аккредитации должны быть закрыты. Будет разработана и внедрена национальная программа по подготовке кадров по разным специальностям, отвечающая спросу рынка труда.

Особое внимание будет уделено внедрению программ обучения на льготных условиях и последующее трудоустройство молодых специалистов по государственному заказу регионов.

Кроме того, партия будет делать акцент на системе профессионально-технического и среднего специального образования. Рынок труда ощущает острую нехватку в рабочих специальностях.

В сфере культуры и искусства мы предлагаем обеспечить повышение заработных плат, разработать программу по перепрофилированию закрытых ранее Домов культуры и библиотек в новые культурные пространства и места проведения досуга. На уровне государства предполагается стимулирование и пропаганда меценатства, как новой традиции общества. Будет проведена работа по созданию единого электронного фонда архивных, библиотечных, музейных кино-, фото-, видео- и аудиофондов с единой информационной системой мониторинга состояния и использования объектов культурного наследия. И многое другое

Мекеним Кыргызстан отличается от других партий не только своей программой - конкретной и реальной, но и полным отсутствием популизма и конструктивной позиции. Команда Мекеним Кыргызстан - это команда созидателей. Партия не предлагает все ломать, а предлагает заняться поэтапным обновлением и модернизацией страны. Кыргызстану не нужны очередные потрясения. Нам необходимо встать на путь стабильного развития. Такой путь предлагает Мекеним Кыргызстан.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 12.09.2020