В Джалал-Абаде изъята крупная партия безлицензионного пива

Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе рейдового налогового контроля изъяли очередную крупную партию безлицензионной алкогольной продукции.

В частности, в Джалал-Абадской области выявили складское помещение, где незаконно хранилось пиво с целью реализации без лицензии и разрешительных документов.

Изъяты 38 тыс. 62 бутылки пива в различных наименованиях и емкостях на сумму более 2 млн сомов.

В отношении субъекта предпринимательства приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.