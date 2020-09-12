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В Кыргызстане начался осенний призыв в армию

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- Екатерина Улитина
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11 сентября в Республиканском сборном пункте состоялись первые проводы призывников Чуйской области и города Бишкек, которые поедут к месту дальнейшего прохождения срочной военной службы.

Такие же мероприятия будут организованы и в других сборных пунктах республики. Службу призывники (более 3000 человек) будут проходить в соединениях и частях Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Кыргызстанцы призывного возраста от 18 до 25 лет, не имеющие право на отсрочку или освобождение, обязаны прибыть в военные комиссариаты по месту жительства для прохождения призывной комиссии. В отличие от прошлого года проводы в армию прошли в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по распространения "COVID-19", без участия родных и близких новобранцев.

Призыв будет продолжаться до 30-го ноября.


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URL: https://www.vb.kg/391918
Теги:
армия, Кыргызстан
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