Премьер-министр посетил новый молочный завод в Чаткальском районе

Поддержка предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции – основа развития регионов. Об этом премьер-министр Кубатбек Боронов сказал в ходе ознакомления с деятельностью молокоперерабатывающего предприятия "Чаткал Эко Сүт" в селе Каныш-Кыя Чаткальского района.

Данное предприятие, введенное в эксплуатацию 1 августа 2020 года – первое производство в регионе, которое начало осуществлять свою деятельность после снижения экономической активности вследствие пандемии коронавирусной инфекции. На данный момент здесь выпускается пастеризованное молоко, творог, сметану, кефир, сыр, йогурт. Производственная мощность предприятия составляет 3 тонны молока в сутки.

Глава правительства отметил, что открытие молокоперерабатывающего предприятия будет способствовать улучшению социально-экономического положения региона и созданию новых рабочих мест.

"Согласно политики президента по развитию регионов и поддержки отечественного производства, работают такие программы, как "Финансирование субъектов предпринимательства", "Финансирование сельского хозяйства-8". В рамках данных проектов предусмотрены льготы для малого и среднего предпринимательства. Правительство будет и далее уделять большое внимание поддержке предприятий перерабатывающей промышленности", - сказал Кубатбек Боронов.

В настоящее время предприятие "Чаткал Эко Сүт" закупает молочные изделия у жителей Чаткальского района, готовая продукция реализуется горнодобывающим фирмам в регионе и населению в розницу.

Премьер-министр обсудил с руководством предприятия возникшие проблемы при регулировании производства, вопросы увеличения мощности и экспорта продукции.

Глава правительства дал ряд поручений местным органам власти и соответствующим государственным органам по оказанию максимальной поддержки производству, созданию условий для предпринимателей, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции.