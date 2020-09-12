Погода
$ 78.80 - 79.20
€ 92.82 - 94.25

Премьер-министр посетил новый молочный завод в Чаткальском районе

146  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Поддержка предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции – основа развития регионов. Об этом премьер-министр Кубатбек Боронов сказал в ходе ознакомления с деятельностью молокоперерабатывающего предприятия "Чаткал Эко Сүт" в селе Каныш-Кыя Чаткальского района.

Данное предприятие, введенное в эксплуатацию 1 августа 2020 года – первое производство в регионе, которое начало осуществлять свою деятельность после снижения экономической активности вследствие пандемии коронавирусной инфекции. На данный момент здесь выпускается пастеризованное молоко, творог, сметану, кефир, сыр, йогурт. Производственная мощность предприятия составляет 3 тонны молока в сутки.

Глава правительства отметил, что открытие молокоперерабатывающего предприятия будет способствовать улучшению социально-экономического положения региона и созданию новых рабочих мест.

"Согласно политики президента по развитию регионов и поддержки отечественного производства, работают такие программы, как "Финансирование субъектов предпринимательства", "Финансирование сельского хозяйства-8". В рамках данных проектов предусмотрены льготы для малого и среднего предпринимательства. Правительство будет и далее уделять большое внимание поддержке предприятий перерабатывающей промышленности", - сказал Кубатбек Боронов.

В настоящее время предприятие "Чаткал Эко Сүт" закупает молочные изделия у жителей Чаткальского района, готовая продукция реализуется горнодобывающим фирмам в регионе и населению в розницу.

Премьер-министр обсудил с руководством предприятия возникшие проблемы при регулировании производства, вопросы увеличения мощности и экспорта продукции.

Глава правительства дал ряд поручений местным органам власти и соответствующим государственным органам по оказанию максимальной поддержки производству, созданию условий для предпринимателей, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391923
Теги:
Кубатбек Боронов, промышленность, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  