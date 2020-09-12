На помосте гиревики Александр и Вероника

Лучший гиревик нашей страны мастер спорта СССР и КР Александр Петров порадовал своих поклонников новым впечатляющим достижением. В течение двух часов без перерыва он поднял 16–килограммовый снаряд 1942 раза. Это событие произошло 31 августа в одном из столичных спортклубов, и свой выдающийся результат Александр посвятил Дню независимости Кыргызской Республики. Вместе с ним 15–летняя начинающая атлетка Вероника Пантелеева подняла 12–килограммовую гирю 415 раз за 30 минут. Это стало ее первой победой в большом спорте.

Александра Петрова отлично знают не только спортсмены нашей республики, но и многие зарубежные атлеты. Он пятикратный чемпион мира среди ветеранов, двукратный чемпион Азии и Евразии, победитель турнира серии Гран–при. Петров ежегодно улучшает свои результаты. Так, в конце прошлого года он поднимал тяжеленный снаряд (без учета времени) 2 тысячи 20 раз. Планировал в Оше на Сулейман–горе поднять гирю 3 тысячи раз, но местные власти равнодушно отнеслись к этой его идее и отказали в поддержке. Сейчас Александру Петрову 63 года, но он и не думает прятать гирю под кровать, а мечтает о новых спортивных свершениях. Подумывает даже над тем, чтобы свои спортивные подвиги занести в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого нашему прославленному ветерану нужно еще больше тренироваться, но при этом поберечь здоровье, распределять нагрузки планомерно, не спешить. Такой возраст - не шутка, а зарубежные соперники спят и видят, как бы отнять пальму первенства у нашего героя помоста.

Но дядя Саша (так его называют молодые гиревики) не очень–то прислушивается к таким разумным наставлениям. Он всю жизнь действует вопреки им. Вот и 31 августа наш ветеран показал очередной удивительный результат. Во время этого выступления Петрова создавалось такое впечатление, что он не гирю поднимает, а какую–то пластмассовую кеглю. При этом атлет еще умудрялся шутить с болельщиками. Одним словом, со своим заданием атлет справился отлично и теперь готовится к новым спортивным подвигам.

Рядом с Петровым на помосте выступала 15–летняя Вероника Пантелеева. Дебютанка турнира оказалась под стать старшему коллеге, ее достижение - поднятие 12–килограммовой гири 415 раз - стало лучшим показателем не только для самой Пантелеевой, но и для всех юных спортсменок–гиревиков нашей страны.

Вероника всего год занимается поднятием тяжелых снарядов, но и за это короткое время она достигла впечатляющих результатов. Во всяком случае, старшеклассница столичной гимназии № 29 на тренировках обошла многих своих ровесниц. Именно поэтому президент городской Федерации гиревого спорта Шамиль Яргаев разрешил Пантелеевой выступать в праздничном турнире. Яргаев свою воспитанницу охарактеризовал так: "Очень упорная и волевая девочка. Занимается с огромным желанием, да и силенкой ее природа не обделила. Вероника может стать титулованной спортсменкой".

как это было

...Секунданты дали отмашку, и два атлета взялись за дело. Первые 20 минут Александр Петров всем своим видом показывал, что только разминается, основные события для него впереди.

А вот Веронике Пантелеевой уже на 15–й минуте пришлось несладко. Она сорвала мозоли на руках, в ладонях появилась жуткая боль, но тем не менее спортсменка упорно продолжала подбрасывать вверх тяжелый снаряд.

И за свое упорство Вероника была вознаграждена, а 415 подъемов было признано обнадеживающим достижением. Недаром Шамиль Яргаев намеревается отправить Пантелееву на чемпионат мира среди молодежи. Может быть даже, в этом году.

А Петров после ухода Вероники продолжал "возиться" со своим пудовым снарядом. Ему уже было не до улыбок. Вся футболка стала мокрой. Но тем не менее герой помоста выполнил свою задачу. Он уверен - впереди новые, более впечатляющие, старты.