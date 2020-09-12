Погода
$ 78.80 - 79.20
€ 92.82 - 94.25

Президент рассказал, когда в КР доставят российскую вакцину против Covid-19

196  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент КР Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио" ответил на вопрос журналиста, предпринимаются ли какие-либо действия, чтобы привезти российскую вакцину против Covid-19 в Кыргызстан.

- Covid-19 по-прежнему представляет угрозу человечеству. Российская Федерация стала первой страной, разработавшей вакцину против коронавируса. Сообщается, что она уже прошла клинические испытания.

Известно, что в последнее время Россия начала внедрять применение вакцины. Уверен, что скоро будет налажено массовое производство вакцины.

Для нас очень важно привезти вакцину в нашу страну. В рамках мероприятий по борьбе с болезнью соответствующие органы двух наших стран ведут переговоры о поставке вакцины в Кыргызстан, - сказал глава государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391927
Теги:
вакцина, Россия, Кыргызстан, коронавирус, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  