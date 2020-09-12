Президент рассказал, когда в КР доставят российскую вакцину против Covid-19

Президент КР Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио" ответил на вопрос журналиста, предпринимаются ли какие-либо действия, чтобы привезти российскую вакцину против Covid-19 в Кыргызстан.

- Covid-19 по-прежнему представляет угрозу человечеству. Российская Федерация стала первой страной, разработавшей вакцину против коронавируса. Сообщается, что она уже прошла клинические испытания.

Известно, что в последнее время Россия начала внедрять применение вакцины. Уверен, что скоро будет налажено массовое производство вакцины.

Для нас очень важно привезти вакцину в нашу страну. В рамках мероприятий по борьбе с болезнью соответствующие органы двух наших стран ведут переговоры о поставке вакцины в Кыргызстан, - сказал глава государства.