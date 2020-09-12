Жээнбеков: Мы обязаны вернуть былую славу Бишкека

"Сооронбай Шарипович, на этой неделе Вы посетили Ошскую область. Очевидно, что на Вашем уровне уделяется достаточное внимание развитию регионов. Вместе с тем, не остаются ли вне поля Вашего зрения наша столица, потребности наших горожан?". Этот вопрос был также задан сегодня президенту КР Сооронбаю Жээнбекову в ходе интервью "Биринчи радио".

По словам главы государства, проблемы Бишкека всегда в центре внимания правительства.

- Возьмем, к примеру, политику цифровизации страны. Она проводится в нашей столице под строгим контролем. Мой советник Дастан Догоев, наш Аппарат, Правительство, Государственный комитет информационных технологий и связи проводят работу по цифровизации всех больниц, а также учреждений в Бишкеке, оказывающих государственные услуги, под моим непосредственным контролем.

Это забота о том, чтобы уменьшить бюрократию в жизни наших граждан, создать им комфортные условия при получении государственных услуг, повысить их уровень жизни.

Цифровизация - ключевой инструмент в борьбе с коррупцией. Как я уже говорил ранее, мы не можем остановить коррупцию, сажая всех в тюрьму или заменив руководителей там, где существует коррумпированная схема. Только через цифровизацию мы можем поставить надежный заслон коррупции.

Средства на цифровизацию есть и предоставляются в полном объеме, политическая воля есть. Во время поездок по столице, а также по регионам я предъявляю к чиновникам жесткие требования в этом направлении.

Теперь, самое главное, соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления должны выполнить свои задачи. Везде - и в городах, и в селах мы требуем выполнения данной задачи. Есть определенные продвижки, есть результаты, они принесут свои плоды.

Другая проблема горожан - это общественный транспорт. Над ней работают Правительство и мэрия Бишкека. Я полностью осведомлен о предпринимаемых мерах. Даю свои рекомендации, оказываю поддержку, вместе работаем в этом направлении.

Перед мэрией поставлены задачи. Планируется постепенный, поэтапный переход на газовые автобусы и электробусы, что позволит решить еще одну проблему города - значительно снизить уровень загрязнения воздуха столицы.

По данным мэрии, для замены городских маршруток на современные автобусы потребуется еще около 800-1000 автобусов и троллейбусов. В 2019 году за счет местного бюджета Бишкека было закуплено 60 автобусов. В этом году намерены приобрести еще 100 автобусов.

Ведется работа с донорами, в том числе с Российско-Кыргызским фондом развития. С помощью фонда в 2021 году планируется привезти 300 автобусов.

Почему я уделяю особое внимание на деятельность мэрии в данном направлении? Защита здоровья населения - одно из основных задач государства. Улучшение ситуации с общественным транспортом окажет прямое влияние на экологию города, а значит - и на наше здоровье. Поэтому мы придаем этому большое значение.

В-третьих, я всегда говорю о том, что мы обязаны вернуть былую славу Бишкека, как самого зеленого города. В этом направлении мы ведем конкретную работу. Идет работа по возвращению городу ранее незаконно выданных участков земли, на которых разбиваются парки, я оказываю поддержку мэрии в этой сфере. Горожане сами свидетели этих усилий.

Этот процесс был нелегким. Было сильное противодействие нашим усилиям из-за сложных схем коррупции в вопросе выделения участков на территории Бишкека.

В свое время были незаконно переданы в частную собственность земли самых необходимых для горожан зон отдыха, социальных объектов, парковых зон. Мы работаем над возвращением этих участков городу.

Мэрии Бишкека оказывается всяческая поддержка, и политическая, так как мэрии очень сложно в одиночку справиться с этим вопросом, где замешаны многие влиятельные силы и люди, задействованы большие деньги. Как я выше отметил, выделение земли превратилось в свое время в очаг коррупционных схем.

И несмотря на сопротивление, мы возвращаем городу его земли. И там строят парки, призванные стать местом отдыха и досуга людей. В прошлом году, как известно, был разбит парк "Ынтымак" на 10 гектарах площади.

В этом году был открыт парк имени Чолпонбая Тулобердиева, который занимает 11 га площади. Открыт еще один новый парк, его предложили назвать "Адинай". Его площадь составляет 13 га.

Будут построены еще 4 парка общей площадью более 30 га. Это все делается ради наших горожан, наших детей, гостей столицы. Иначе действия по разбазариванию земель столицы были бы продолжены. Мы ставим препоны таким коррупционным схемам и возвращаем землю столице. Этот процесс я считаю одним из важнейших направлений борьбы с коррупцией.

Такие шаги предпринимаются не только в Бишкеке, но и в других городах страны. Накануне я посетил г. Ош, там тоже ведется аналогичная работа. Собственность народа должна служить народу. Мы твердо будем стоять на страже интересов горожан.

Помимо парков, готовится крупный проект по строительству зоны отдыха на площади в 30 га, за пределами Бишкека. Там будут бизнес-центры, дворцы спорта, футбольный, хоккейный стадионы, с 5-7 тысячами парковочных мест. Его реализация станет подарком для наших граждан, особенно - для наших горожан, , - сказал Жээнбеков.