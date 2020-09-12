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Член ЦИК заявила о возможном подкупе и фальсификациях на выборах

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- Екатерина Улитина
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Член ЦИК Атыр Абдрахматова после посещения избирательных участков обратилась к своим коллегам по ЦИК, прокуратуре и политическим партиям. Она предупреждает, что во время выборного процесса возможно использование административного ресурса, подкупа избирателей и даже фальсификации избирательной документации. Свое обращение она разместила в социальных сетях.

"По форме 2 за короткий период участки в Бишкеке были "забиты" до предела установленного законом, то есть до 2500 избирателей на участке. Даже предварительная проверка показывает наличие реального риска "срыва" выборов", - уверена Атыр Абдрахматова.

Она рассказала, что на избирательных участках, которые она посетила, два участка отказывались принимать граждан по форме 2. (Избиратель может получить форму 2, которая дает ему право проголосовать не по месту прописку, а указанному им адресу – VB.KG).

На семи из девяти сказали, что список избирателей заполнен и отказались принимать заявление по форме 2.

Два участка на 80-90% заполнены избирателями по форме 2.

На многих избирательных участках, избиратели с формой 2 приходили одновременно по 70-80 или 100-150 человек.

Атыр Абдрахматова заметила и другие предвыборные аномалии. Она уверена, что происходящие явления и ее наблюдения доказывают "возможность наличия административного ресурса, подкупа избирателей и даже, возможно, фальсификации избирательных документов". В связи с этим она обратилась к членам ЦИК, прокуратуре и к партиям с просьбой обнародовать данные по движению в списках избирателей в разрезе каждого избирательного участка и дать оценку этим данным.


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URL: https://www.vb.kg/391931
Теги:
выборы, Кыргызстан, подкуп, #Выборы2020, ЦИК
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