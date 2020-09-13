Премьер-министр указал на недочеты в работе "РСК Банка"

Премьер-министр Кубатбек Боронов провел незапланированную проверку филиала "РСК Банка" в городе Кербен Аксыйского района.

По итогам посещения, он сделал несколько замечаний руководству. Так, ведется недостаточная работа по информированию людей о государственных программах финансирования.

"На стендах перед зданием банка должна быть размещена информация о порядке финансирования государственных программ. У входа в филиал банка этого нет. Гражданину, пришедшего в банк и желающего получить кредит, например, по программе "Финансирование сельского хозяйства – 8", должна предоставляться базовая информация о том, какие документы необходимо собрать для участия в госпрограммах. Такие мелочи вызывают недовольство граждан", - сказал глава правительства.

Кроме того, Кубатбек Боронов раскритиковал работу по цифровизации в филиале государственного банка.

"По инициативе президента Кыргызской Республики в целях создания надлежащих условий для получения гражданами соответствующих услуг активно ведется государственная политика цифровизации. Мы работаем над сокращением бюрократии и предотвращением коррупции. Руководство хорошо докладывает о проводимой деятельности, однако, когда дело доходит до неожиданных проверок, выявляются недостатки в работе", - сказал Кубатбек Боронов.

По словам премьер-министра, из числа требуемых от заемщиков документов по госпрограммам лишь три документа предоставляются в бумажном виде. Остальные документы получают через электронную систему межведомственного взаимодействия "Түндүк". Глава правительства добавил, что необходимо четко разъяснять данные условия заемщикам.