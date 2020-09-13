С 14 сентября в Кыргызстане возобновляют работу музеи и библиотеки

С 14 сентября в Кыргызстане возобновляется деятельность музеев и библиотек. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и туризма.

Разработан алгоритм действия и согласован с Министерством здравоохранения КР.

Деятельность вышеназванных учреждений будет осуществляться с соблюдением противоэпидемических мер на всех этапах возобновления работы. Разработанный алгоритм представляет собой рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также разработан в целях организации и обеспечения профилактических мер в ходе реализации основной деятельности музеев и библиотек республики.

Напомним, деятельность музеев, библиотек и других учреждений культуры была приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции.