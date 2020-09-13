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С 14 сентября в Кыргызстане возобновляют работу музеи и библиотеки

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- Екатерина Улитина
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С 14 сентября в Кыргызстане возобновляется деятельность музеев и библиотек. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и туризма.

Разработан алгоритм действия и согласован с Министерством здравоохранения КР.

Деятельность вышеназванных учреждений будет осуществляться с соблюдением противоэпидемических мер на всех этапах возобновления работы. Разработанный алгоритм представляет собой рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также разработан в целях организации и обеспечения профилактических мер в ходе реализации основной деятельности музеев и библиотек республики.

Напомним, деятельность музеев, библиотек и других учреждений культуры была приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/391938
Теги:
библиотека, музей, культура, Кыргызстан, коронавирус, Министерство культуры и туризма
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