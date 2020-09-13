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Песчаная буря накрыла столицу Турции. В сети появились устрашающие кадры

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- Екатерина Улитина
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Столицу Турции Анкару накрыла мощная песчаная буря. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Главное управление метеорологии Турции предупреждало граждан о надвигающемся урагане, который может привести к наводнениям.

Накануне, 12 сентября, на ряд городов в центральной части Турции обрушилась песчаная буря. Города оказались засыпан песком и пылью. Во время разгула стихии, высота потока достигала верхушек многоэтажек.

Губернатор провинции Анкара Васип Шахин в своем аккаунте Твиттер сообщил, что в результате бури в районе Полатлы незначительно пострадали 6 человек.


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URL: https://www.vb.kg/391939
Теги:
Турция, Ураган, шквалистый ветер
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