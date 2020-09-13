Мирлан Бакиров: Государство минимально должно вмешиваться в дела бизнеса

"Мекеним Кыргызстан" – партия социально-либерального толка. Наша предвыборная программа коснется в первую очередь решений социальных проблем в стране, связанных с безработицей̆ и низким уровнем дохода, через сокращение расходов на содержание парламента, исполнительной̆ власти. Мы хотим упразднить государственные органы, дублирующие работу существующих ведомств, в целях увеличения бюджета в социальном блоке. Для поднятия уровня жизни населения мы предлагаем либеральную модель ведения бизнеса, где государство минимально должно вмешиваться в дела предпринимателей̆.

Как председатель партии, я хочу обозначить наши основные приоритеты:

1 Межнациональное согласие, как основа для стабильного развития государства. Мы дорожим целостностью и многогранностью нашего общества – это фундамент культурного многообразия Кыргызстана.

2. Полная децентрализация власти. После сокращения расходов на содержание государственного аппарата, сэкономленные средства должны быть направлены на поддержку органов местного самоуправления по всей стране.

3.Изменение экономической модели, формирование более свободной экономики с упором на развитие реального сектора. Основной акцент мы делаем на промышленный и аграрный сектор.

4 Защита и лоббирование национальных интересов в ЕАЭС, усиление позиций Кыргызстана по отстаиванию интересов отечественного бизнеса.

5 Применить процесс цифровизации в системе образования и здравоохранения. Обеспечить максимальную либерализацию IT-сферы. Мы проведем ревизию

и устраним все недостатки в законодательстве, регулирующем направление IT. Ни один госорган или закон не должен контролировать деятельность, связанную с информационными технологиями. До тех пор, пока эта индустрия крепко не встанет на ноги.

Партия "Мекеним Кыргызстан" никогда не оставит своего избирателя. С сегодняшнего дня наши избиратели будут следить не за нашими словами, а за нашими действиями. Мы должны вести открытый диалог с народом и настроиться на победу. Ради нашего народа, ради нашей земли, ради нашей Родины!

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 13.09.2020