Кыргызстанец выиграл на "Поле чудес" телевизор и караоке-бар

Успешным оказалось участие уроженца Кыргызстана Бекболота Буланбаева в очередном выпуске программы "Поле чудес", вышедшем в эфир 11 сентября. Только вступив игру, он сразу же открыл на барабане "Сектор Приз ".

Вместе с представителями Ростовской и Ленинградской областей кыргызстанец участвовал во второй тройке игроков. Им выпал вопрос о названии разновидности ярмарок, которые ежегодно проводились в старой России, предстояло отгадать слово из восьми букв. Но, получив "Сектор Приз ", Буланбаев решил не отказываться от предоставившейся возможности. Он отверг предложения Леонида Якубовича получить взамен деньги, сумма которых ведущим была доведена до 60 тысяч рублей. И в итоге стал обладателем плазменного телевизора и караоке-системы.

О себе Бекболот рассказал, что он – из многодетной семьи, старший из сыновей. Окончив Кыргызскую государственную медицинскую академию и ординатуру в Бишкеке, уехал затем в Новосибирскую область. И сейчас учится в аспирантуре Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии, одновременно работая врачом-травматологом в городе Искитиме (расположен в 26 километрах от областного центра).

В завершение и сам Бекболот Буланбаев передал в качестве подарка орехи и сухофрукты, привезенные с родины. И исполнил песню на кыргызском языке "Таласым".