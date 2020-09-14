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Строкова: Укрепившиеся связи КР с другими странами - это заслуга президента

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- Бакыт Басарбек
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Пандемия стала для всех стран испытанием, в том числе и для межгосударственных отношений. Кыргызстан в этой связи не стал исключением. Об этом редакции VB.KG заявила депутат Евгения Строкова.

По ее словам, благодаря разумной внешней политике Кыргызстану в этот период удалось построить конструктивные отношения со многими странами мира.

- Думаю, это прямая заслуга нашего президента как личности. У нас взаимоотношения с другими странами стали более лояльными и теплыми, что само по себе служит вкладом в укрепление евразийского строительства. Тому может быть примером складывающиеся отношения между Кыргызстаном и Россией, - сказала депутат.

Также она поблагодарила президента России Владимира Путина и главу Башкортостана Радия Хабирова за помощь Кыргызстану.

- Особенно наши врачи очень благодарны российским коллегам за помощь и консультацию. Здесь не было старших и младших, для обеих сторон это было очень конструктивная и плодотворная работа. Российские врачи восхитились тому, что у наших медиков очень хорошо развито клиническое мышление. Да, может мы технически не так хорошо оснащены, но благодаря своим знаниям наши медики находили правильное решение в лечении ковидных больных, - отметила Строкова.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам – Карагуловым Арсеном Дайырбековичем


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URL: https://www.vb.kg/391946
Теги:
Владимир Путин, Строкова Евгения, Россия, Кыргызстан, Депутат
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