В Украине назревает новый майдан?

На Украине начался процесс насильственного свержения президента Владимира Зеленского силами команды экс-президента Петра Порошенко. Об этом заявил депутат Рады Ренат Кузьмин, передает Eadaily.com

"В органах государственной власти, в правоохранительных органах, в силовых структурах, в том числе и в армии, существует большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту", - сказал Кузьмин в эфире телеканала Zik.

По мнению депутата, заговорщикам не хватает только повода для захвата власти, но команда Порошенко уже создает необходимые условия для переворота. По его мнению, фракция экс-президента в ближайшее время устроит "бутафорский сбор подписей" за создание следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти. После неудачи прозвучат обвинения действующего парламента в недееспособности, после чего сторонники экс-президента призовут людей выходить на улицы.

Такое развитие событий, считает депутат Кузьмин, станет поводом для групп украинского общества, готовых к свержению власти вооруженным путем.