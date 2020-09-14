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В Украине назревает новый майдан?

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- Виктория Гунгер
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На Украине начался процесс насильственного свержения президента Владимира Зеленского силами команды экс-президента Петра Порошенко. Об этом заявил депутат Рады Ренат Кузьмин, передает Eadaily.com

"В органах государственной власти, в правоохранительных органах, в силовых структурах, в том числе и в армии, существует большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту", - сказал Кузьмин в эфире телеканала Zik.

По мнению депутата, заговорщикам не хватает только повода для захвата власти, но команда Порошенко уже создает необходимые условия для переворота. По его мнению, фракция экс-президента в ближайшее время устроит "бутафорский сбор подписей" за создание следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти. После неудачи прозвучат обвинения действующего парламента в недееспособности, после чего сторонники экс-президента призовут людей выходить на улицы.

Такое развитие событий, считает депутат Кузьмин, станет поводом для групп украинского общества, готовых к свержению власти вооруженным путем.


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URL: https://www.vb.kg/391947
Теги:
беспорядки, президент, революция, Украина
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