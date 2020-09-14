Спасали жизни людей? А теперь платите штрафы

В Добровольном отряде спасателей были отложены деньги на кислородные концентраторы для "второй волны" COVID. Но их пришлось заплатить ГАИ - в качестве штрафов за незначительные нарушения, которые допускали автоволонтеры, доставлявшие тяжелобольных людей в стационары, когда Бишкек захлебывался от эпидемии. "Письма счастья" пришли многим добровольцам, но освободили от оплаты штрафов только некоторых. И то - со скандалом!

В начале недели руководители волонтерских движений написали в соцсетях, что им "подрезали крылья", заставив платить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Ранее добровольцам обещали списать эти задолженности, но только в период с 15 июля по 15 августа. Один из активистов Центра инициативной молодежи собрал список всех автодобровольцев, которые на личных авто мотались в пандемию по городу и Чуйской области, спасая жизни людей.

В центре мониторинга системы "Безопасный город" стали разбираться по каждому случаю, выяснилось, что в списке по непонятной причине оказались и совсем не волонтеры, а таксисты, например. Тогда руководство центра обязало всех претендентов на списание штрафов предоставить письма из Минздрава, ЦСМ или больниц, куда доставляли пациентов. И тут в соцсетях разыгралась буря!

Руководитель движения "Поколение BEST" Нуриля Чекирова на своей странице в "Фейсбуке" возмутилась необоснованными требованиями в ЦМ "Безопасный город" ее волонтеров обязывают оплатить 9 тысяч сомов за незначительные погрешности в ПДД:

"Вчера собрали представителей от волонтеров в Центре мониторинга, говорят, несите справки с каждого больного, которого вы перевозили в период пандемии. Здрасьте, приехали! А если человека нет в живых? Наши ребята стали узнавать, как теперь быть? Оказалось, что на основании этих справок список всех волонтеров должен утвердить Минздрав. Но к этому времени уже без каких–либо подтверждающих документов Минздрав утвердил список центра инициативной молодежи, а моим ребятам и другим волонтерам отказал. Это что за разделение? Кто работал больше, кто меньше? Минздрав, вы хоть видели и понимали объем работы, который выполнили наши ребята?".

Разочаровалась в системе "Безопасный город" и руководитель "Добровольного отряда спасателей" Лера Садыгалиева. Часть штрафов ребята из ДОС оплатили, но есть волонтеры, которым нужно заплатить более 100 тысяч сомов.

- Почти все наши штрафы выписаны только на одного человека. Человека, спасателя, волонтера, который в черные для нашей страны дни спасал жизни людей, ваши жизни! А сейчас наше государство вот так выражает свою признательность. И самое противное услышать из уст должностных лиц фразу: "А зачем вы лезли спасать? Кто вас просил? Теперь вот и оплачивайте штрафы!".

А оплачивать нечем. Все заначки и сбережения потрачены на бензин, сизы, кислород и комплектующие. Наших волонтеров никто их особо не спонсировал, зарплаты не платил. Один из спасателей сейчас лежит в онкологии, заложил телефон, чтобы взять медикаменты, другие продают машины за бесценок, чтобы расчитаться с долгами. Эх, столько горьких слов мы услышали от ребят...

А чтобы обнулить штрафы, согласно постановлению правительства, о котором оно отрапортовало в горячие дни, нужно предоставить документы, подтверждающие то, что в момент фиксации штрафа они ехали с тяжелым пациентом в больницу. Кто даст этот документ? Стационар, в который везли людей толпами? Больной, которого спасали? А если в октябре обострится ситуация, кто пойдет спасать? Спасателям нашим подрезали крылья.

Валерия Садыгалиева вынуждена была потратить на оплату штрафов заначку, отложенную на покупку еще одного кислородного концентратора - на случай новой вспышки эпидемии. В соцсетях простые люди тут же организовали сбор средств на погашение волонтерских долгов за нарушение ПДД. Но Лера жестко пресекла сбор, сказав, что это принципиальный вопрос, государство должно выполнить свои обещания.

Понимая, что со справками они перегнули палку, ГУБДД республики распространил официальное пояснение:

"Учитывая общественную значимость роли волонтерского движения в оказании помощи населению во время распространения пандемии в Кыргызской Республике, в целях разъяснения законных прав и оснований для прекращении производства по вынесенным постановлениям о нарушениях зафиксированных в автоматическом режиме посредством АПК, а также полного и всестороннего рассмотрения поступивших обращений, по инициативе ГУОБДД 8 сентября 2020 года организована встреча комиссии ЦМ ГУОБДД МВД КР с представителями волонтерских движений и организаций.

В ходе встречи даны исчерпывающие ответы присутствующим.

ГУОБДД МВД КР подтвердило, что все ходатайства по вынесенным постановлениям о нарушении при предоставлении необходимых документов, указанных выше (копий: паспорта собственника транспортного средства, а в отсутствии собственника копия паспорта лица, управляющего транспортным средством; водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства) рассматриваются в обязательном порядке. В связи с чем просит вместе с ходатайствами предоставлять копии указанных документов, без которых пересмотр постановлений противоречит требованиям законодательства Кыргызской Республики".

Волонтерам дали два дня на получение писем от Минздрава, ребята из Добровольного отряда спасателей уже получили этот документ. Также сотрудники ГУБДД пообещали вернуть средства, ранее оплаченные волонтерами за нарушения на дороге. Но точку в этой истории ставить рано, поскольку пока главное ведомство системы здравоохранения не всем выдало свои индульгенции. В стороне до сих пор остаются волонтеры "Поколения BEST", которые изначально были в списках.