С поличным при получении взятки задержан председатель Кара-Суйского районного суда Жанышбек Аширов. Об этом сообщает Антикоррупционная служба ГКНБ.

"11 сентября в рамках поступившего заявления от гражданина КР "Ж.З.", ГСУ ГКНБ КР в АИС ЕРПП были зарегистрированы материалы досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного ст.326 ч.2 (Вымогательство взятки) Уголовного кодекса КР. Установлено, что председатель Кара-Сууйского районного суда Ошской области "А.Ж.С." вымогал денежные средства у гражданина "Ж.З." за принятие положительного судебного решения в пользу последнего", - говорится в сообщении ГКНБ.

14 сентября 2020 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий председатель Кара-Суйского районного суда Ошской области "А.Ж.С." был задержан с поличным при получении требуемой суммы.