Сына главы Госантимонапольного агенства водворили в СИЗО-1

Решение об аресте сына главы Госагентства антимонопольного регулирования Шухрата Сабирова Аброра вынес Аламудунский районный суд. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе Верховного суда.

Как уточняется, решение об избрании меры пресечения было избрано 11 сентября.

- Аброра Сабирова водворили в СИЗО-1 Бишкека сроком на два месяца, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, 7 сентября со стоянки в городе Кант неизвестные украли две машины, ввезенные в Кыргызстан контрабандным путем. Подозреваемым по делу проходил сын глава Госантимонаполии Аброр Сабиров.