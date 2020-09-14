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Сына главы Госантимонапольного агенства водворили в СИЗО-1

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- Виктория Гунгер
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Решение об аресте сына главы Госагентства антимонопольного регулирования Шухрата Сабирова Аброра вынес Аламудунский районный суд. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе Верховного суда.

Как уточняется, решение об избрании меры пресечения было избрано 11 сентября.

- Аброра Сабирова водворили в СИЗО-1 Бишкека сроком на два месяца, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, 7 сентября со стоянки в городе Кант неизвестные украли две машины, ввезенные в Кыргызстан контрабандным путем. Подозреваемым по делу проходил сын глава Госантимонаполии Аброр Сабиров.


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URL: https://www.vb.kg/391957
Теги:
Госантимонополия, СИЗО, контрабанда, Кыргызстан, автомобили, уголовное дело
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