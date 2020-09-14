Фильм Холли Берри, в котором играет Валентина Шевченко, покажут на Netflix

Netflix выкупил права на показ дебютной режиссерской работы Холли Берри "В синяках" ("Bruised"). Одну из главных ролей в фильме исполняет уроженка Кыргызстана, боец MMA Валентина Шевченко.

Премьера картины состоялась в субботу на Международном кинофестивале в Торонто. После показа потоковый сервис Netflix выкупил права на фильм за $20 млн.

"Я потеряла дар речи. Спасибо Netflix за то, что поверил в мое видение, не могу дождаться, когда вы наконец увидите Bruised",- написала Берри в Твиттере

54-летняя звезда Голливуда играет главную роль в фильме. Картина рассказывает о бывшей спортсменке MMA, которая пытается вернуться в спорт. Параллельно она борется за сына, которого отняла у нее опека.