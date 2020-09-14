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Фильм Холли Берри, в котором играет Валентина Шевченко, покажут на Netflix

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- Екатерина Улитина
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Netflix выкупил права на показ дебютной режиссерской работы Холли Берри "В синяках" ("Bruised"). Одну из главных ролей в фильме исполняет уроженка Кыргызстана, боец MMA Валентина Шевченко.

Премьера картины состоялась в субботу на Международном кинофестивале в Торонто. После показа потоковый сервис Netflix выкупил права на фильм за $20 млн.

"Я потеряла дар речи. Спасибо Netflix за то, что поверил в мое видение, не могу дождаться, когда вы наконец увидите Bruised",- написала Берри в Твиттере

54-летняя звезда Голливуда играет главную роль в фильме. Картина рассказывает о бывшей спортсменке MMA, которая пытается вернуться в спорт. Параллельно она борется за сына, которого отняла у нее опека.


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URL: https://www.vb.kg/391962
Теги:
кино, фестиваль, Кыргызстан, Валентина Шевченко
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