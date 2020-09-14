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Дом и факты из жизни задержанного главы Кара-Суйского районного суда (фото)

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- Бакыт Басарбек
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Как известно, сегодня с поличным при получении взятки был задержан председатель Кара-Суйского районного суда Жанышбек Аширов. Сообщается, что он вымогал денежные средства у гражданина "Ж.З." за принятие положительного судебного решения в пользу последнего

Редакция VB.KG собрала все имеющиеся факты из жизни задержанного судьи. В 2009 году он стал председателем Кызыл-Кийского городского суда Баткенской области. В октябре 2014 года Атамбаев продлил его полномочия председателя Кызыл-Кийского городского суда.

В январе 2016 года его уже направляют в Кара-Суйский районный суд. В декабре 2019 года Аширов награждается грамотой президента за заслуги в укреплении законности и многолетний плодотворный труд в судебных органах.

Также в распоряжение редакции VB.KG попала фотография дома, где проживает судья Жанышбек Аширов. Как удалось на зарплату судьи построить такой особняк остается вопросом. Думается, это предстоит еще выяснить правоохранительным органам.


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URL: https://www.vb.kg/391963
Теги:
задержание, судья, взятка, Кыргызстан
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