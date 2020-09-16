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Опять возврат Роспотребнадзора. Почему фермеры КР все время рискуют?

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- Вячеслав Аникин
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Кыргызстанские аграрии опять отличились. Ранее специалисты Роспотребнадзора не пустили на территорию своей страны 85 тонн различной сельхозпродукции: арбузы, сухофрукты, орехи, маш, рис и нут. Наши крестьяне, оказывается, забыли оформить необходимые для экспортных поставок документы.

Как же это все надоело! Почти каждую неделю в прессе появляются подобные сообщения. Зимой и весной фермеры пытаются провезти далекими от закона способами картофель и лук, летом и осенью - свежие фрукты и овощи. Специалисты Минсельхоза, различных фитосанитарных служб постоянно напоминают нашим крестьянам о необходимости проводить экспертизу выращенного урожая, но те как будто не слышат.

Не один раз приходилось вести доверительные беседы с этими незадачливыми экспортерами. Они, оправдываясь, говорили, что работники фитосанитарных служб без взятки не выдадут никакую бумажку, да и мало их в республике. Не наездишься за тридевять земель к ним для оформления сертификатов. Вот поэтому фермеры и рискуют.

Подкрепим сказанное цифрами. Национальный статистический комитет утверждает, что экспорт овощей в страны Евразийского экономического союза за последние полгода сократился на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого полеводческого сезона. Примерно на треть уменьшились и поставки фруктов, другой сельхозпродукции. Да и вообще объем взаимной торговли со странами ЕАЭС у нас "сдулся" на 17,3 процента. И еще пара грустных для нас цифр. Объем торговли продовольственными товарами между странами Евразийского экономического союза за 6 месяцев этого года увеличился в 2,5 раза. Следовательно, мы и в этом важном деле уходим на второй план.

Но не все так плохо, конечно. Есть у нас и приятные моменты в вопросах сотрудничества с ближайшими соседями. Так, экспорт сливочного масла из Кыргызстана увеличился в 2,4 раза, сгущенного молока и сливок - почти что в два раза, на 30 процентов увеличились поставки мороженого. 149 перерабатывающих предприятия Кыргызстана животноводческого направления успешно сотрудничают со всеми странами ближнего зарубежья. Никаких нареканий к качеству их продукции у партнеров нет. Значит, можем, если захотим.

Однако и здесь возникает вопрос: почему ветеринарные службы Кыргызстана научились тщательно проверять качество животноводческой продукции, а их коллеги из фитосанитарных ведомств действуют неэффективно?

У Кыргызстана, как это ни грустно признавать, есть шанс еще дальше откатиться на задворки сотрудничества со странами ЕАЭС. В конце августа в Москве прошло заседание Технического бюро ЕАЭС (интересы нашей страны в котором представляет бывший вице–премьер–министр Олег Панкратов). На этой встрече обсуждались вопросы устранения разногласий и спорных ситуаций в вопросах торговли, обеспечения свободы перемещения товаров, в том числе сельскохозяйственного назначения. Говоря простыми словами, в ЕАЭС принимаются решительные меры по устранению таможенных и других барьеров во взаимной торговле. В то же время ужесточаются требования к качеству продукции. А вот мы в этом вопросе пока хромаем на обе ноги. И что–то пока нет вестей о том, что у нас стало больше фитосанитарных лабораторий и приобретено необходимое оборудование.

Приоткроем небольшую тайну: в ЕАЭС серьезно задумываются о специализации сельхозпроизводства в наших государствах. Понятно, о чем речь. Каждой стране - участнице этого межгосударственного объединения - предлагается экспортировать те культуры, которые местные дехкане умеют выращивать лучше всех. Но при этом контроль за качеством выращенной продукции будет ужесточен еще больше. Сможем ли мы хоть в обозримом будущем соответствовать этим требованиям?


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URL: https://www.vb.kg/391968
Теги:
Минсельхоз, продовольствие, Россия, сельское хозяйство, Кыргызстан
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