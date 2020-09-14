Россия поможет Кыргызстану с маркировкой товаров

Россия окажет поддержку странам-членам ЕАЭС в создании инфраструктуры маркировки товаров на территории Союза. Об этом заявил министр торговли и промышленности России Денис Мантуров.

Он отметил, что в прошлом году в ЕАЭС вступило в силу соответствующее соглашение. И приняты решения уже по пяти товарным группам: обувь, фото, парфюмерия, шины и изделия системы Легпрома. Вся эта продукция будут маркироваться на территории Таможенного союза.

"Армения, Беларусь и Казахстан сегодня разрабатывают свои системы прослеживаемости при нашей экспертной поддержке. Что касается Киргизии, то здесь мы сами создаем для партнеров цифровую платформу. Средства на это будут выделены из российского бюджета", - сообщил Денис Мантуров.

"По сути, идёт развитие экспорта российских IT-технологий в страны Евразийского экономического союза и СНГ", - добавил министр.

Соглашение "О маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе" было подписано в феврале 2018 года. Это было сделано для того, чтобы "обеспечить законный оборот товаров в рамках Евразийского экономического союза, защиту прав потребителей и предупреждение действий, вводящих их в заблуждение". Действие документа распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и оборот товаров, в отношении которых принято решение о введении маркировки, а также на эмитентов.

В Кыргызстане обязательная маркировка товаров средствами идентификации установлена постановлением правительства КР 12 сентября 2019 года и обязательно для всех участников торгового рынка. Такой маркировке подлежат товары, произведенные на территории Кыргызстана, а также импортируемые в республику из стран ЕАЭС и экспортируемую в них из КР. Для этого предусмотрено создание структуры и определение функций Государственной автоматизированной информационной системы маркировки товаров, как части создаваемой Государственной информационной системы электронной фискализации налоговых процедур. Наличие средства идентификации на маркируемых товарах является обязательным условием для их реализации потребителям, а также для хранения.