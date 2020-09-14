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Президент дал поручение усилить контроль за нарушениями на выборах

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 сентября, провел онлайн-совещание с Премьер-министром страны Кубатбеком Бороновым.

Обсуждены меры по стабилизации и улучшению эпидемиологический ситуации, социально-экономическому развитию страны и подготовке к осенне-зимнему периоду в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Кубатбек Боронов рассказал о мерах, принимаемых правительственными структурами в данном направлении, а также об организационных мероприятиях по подготовке к проведению парламентских выборов с учетом всех санитарных требований.

Кроме того, он сообщил об итогах недавней поездки в отдаленные регионы - Чаткальский, Ала-Букинский и Аксыйский районы Джалал-Абадской области. Отмечено, что на местах население стало с большим пониманием относиться к деятельности инвесторов - горнодобывающих компаний, на средства из фондов которых реализуется ряд социально-направленных проектов, а к работе в компаниях привлекается все большее количество местных жителей.

Также Глава Правительства подчеркнул, что на данный момент ведется работа над увеличением поступлений в республиканский бюджет.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость усиления разъяснительных работ среди населения в регионах о важности привлечения инвестиций в горнодобывающую отрасль для недопущения различных провокационных призывов. В то же время подчеркнул важность учета социальной составляющей в деятельности инвесторов.

Глава государства обратил внимание на необходимость усиления контроля со стороны правоохранительных органов и местных властей за нарушениями избирательного законодательства и соблюдением санитарных требований на местах. Отметил важность оперативного реагирования на различные негативные сообщения и публикации, усиления общественной безопасности граждан.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что многие международные организации и эксперты говорят о возможной второй волне пандемии, в связи с чем еще раз обратил внимание на подготовку достаточного запаса лекарственных средств, медицинских препаратов, скорейшее завершение строительства и ремонта больниц в регионах.

Он подчеркнул, что несмотря на непростое экономическое положение, все социальные обязательства государства, компенсационные выплаты медикам должны быть обеспечены своевременно и в полном объеме.

Президент Сооронбай Жээнбеков также еще раз отметил необходимость надлежащей подготовки к прохождению осенне-зимнего периода, в особенности обеспечения готовности социальных объектов.


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URL: https://www.vb.kg/391972
Теги:
Кубатбек Боронов, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан
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