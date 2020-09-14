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В Нарынской области оползень заблокировал дорогу. Жуткие кадры с места ЧП

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- Екатерина Улитина
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На месторождении Кара-Кече в Нарынской области сошел оползень. В результате ЧП разрушены линии электропередач, заблокирована дорога.

Премьер-министр Кубатбек Боронов поручил профильным государственным органам оперативно провести работы по ликвидации последствий схода оползня на 37 км автодороге Дыйкан –Кара-Кече в Нарынской области.

Сообщается, что оползень на одной из частей горы Кара-Кече, перекрыл русло реки Кара-Кече, разрушил линии электропередач и заблокировал дорогу на этом участке.

По решению комиссии по Гражданской защите Джумгальского района Нарынской области дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда этого участка. На месте работает комиссия по гражданской обороне.

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, объём сошедшей земляной массы с камнями составляет порядка 900 тыс. кв. м.

Пострадавших нет. Указанный участок дороги огорожен. Проведены разъяснительные работы среди работников предприятия Кара-Кече и перевозчиков угольных предприятий.

видео: социальные сети


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URL: https://www.vb.kg/391976
Теги:
Кубатбек Боронов, МЧС, Нарынская область, оползень, Кыргызстан
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