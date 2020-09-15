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Родители о "дистанционке": нервы, слезы, испорченные тетради!

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- Н Крайнова
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Министерство образования и науки обещало "основательно подготовиться" к онлайн–занятиям школьников в новом учебном году. Однако, по мнению многих родителей, сделало этона "двойку". C минусом.

Пока в школу ходят только первоклассники. Для остальных классов Министерство образования загрузило на специальные сайты обучающие материалы, их транслируют и по TV.

Но с приходом сентября в социальных сетях все больше жалоб на дистанционное обучение. Не все дети способны учиться самостоятельно, без объяснений учителей. Не все родители могут контролировать такое обучение. И просто–напросто не у всех есть Интернет и вообще техническая возможность получать знания дома. Многие проблемы в новом учебном году так и остаются нерешенными.

- В прошлом учебном году карантин обрушился на школу внезапно: нас перевели на дистанционное обучение, и это было ужасно! Однако мы спокойно отнеслись к такой ситуации. Понимали, что никто не был готов к пандемии. Надеялись, что за целое лето Мин-образования должно было продумать все, изучить проблемы, поговорить с родителями и детьми и найти оптимальные решения. Но ничего не было сделано. Опять будем сидеть дома, получать задания из школы и сами обучать наших детей, а школа просто проверяет, хорошо ли справляемся. Я могу сказать - плохо! Родители плохо обучают детей. У нас нет времени, навыка и статуса учителя. Нервы, слезы, испорченные тетради, пропущенный учебный год и ненависть к учебе, только это нас ждет, - возмущается бишкекчанка Татьяна Зеленская.

А у кого–то даже падает зрение из–за постоянного сидения за компьютером.

- У моего ребенка зрение минус три, ему разрешается в день сидеть в телефоне не больше десяти минут. Даже боюсь представить, что будет с его зрением, через пару месяцев, - переживает Камилла Бердигулова.

Техническая проблема особенно остро коснулась жителей регионов. На днях в соцсетях появился снимок, где 17 учеников обучаются сидя на полу - столов и стульев нет. Выяснилось, фотография была сделана в Баткене. Школьники вынуждены заниматься дома у учительницы, потому что у большинства из них нет необходимых гаджетов и доступа в Интернет.

Фотография из Баткена наделала немало шума. Чиновники Минобразования быстро нашли учительницу и объяснили, что во время пандемии для всех действуют одинаковые условия. Никаких собраний школьников!

Тут же быстро нашлись спонсоры, которые выделили педагогу ноутбук. А заместитель министра образования Надира Джусупбекова переговорила с учителем, заверив, что ей будет предоставлена методическая, техническая, материальная и моральная поддержка.

У учителей тоже возникли проблемы с технической подготовкой к переходу в онлайн. Пожилые педагоги часто признаются, что не могут освоить новые инструменты связи с такой же скоростью, что и ученики.

- Нагрузка выросла по трем направлениям. Во–первых, подготовка к уроку. Все учителя должны самостоятельно переводить обучающий материал в электронный формат. Во–вторых, ежедневная консультация учеников и родителей, которым нужна помощь. Звонят практически в любое время суток. В–третьих, никто не отменяет ежедневной отчетности и ведения всевозможных ведомостей, - на условиях анонимности сообщает учитель столичной гимназии.

- Но все–таки сейчас намного лучше, чем было в прошлой четверти. Хоть чему–то научились. Мне, например, стыдно давать своим ученикам чужие уроки из Интернета, поэтому я провожу онлайн–занятия на платформе Zoom. Пришлось разработать новый формат домашнего задания, чтобы дети не могли списать друг у друга или в Интернете. Так что учителя свою зарплату отрабатывают по полной программе! - заявляет педагог. Наверное, не случайно он выступает анонимно. Может, за некоторых коллег ему все–таки стыдно?

а как у них?

Согласно данным ЮНЕСКО, более 100 стран закрыли все школы при введении карантина из–за коронавируса. После начала учебного года в условиях пандемии коронавируса многие школы мира ввели новые правила для учеников.

В Великобритании обязали школьников от 11 до 18 лет, а также сотрудников учебных заведений надевать маски в коридорах и других общих зонах учреждений.

В Южной Корее дистанционно учатся около 5,4 миллиона детей. В этой стране давно практикуют использование планшетов на уроках, школьники не почувствовали сильной разницы в учебе, так как давно знакомы с онлайн–обучением.

В Португалии 15 сентября планируют ввести чрезвычайное положение по коронавирусу. Но учебу пока не отменяли.

Учебный год начался и во Франции. Ученики от 11 до 18 лет должны будут носить маски как на улице, так и в помещениях. Между уроками дети из разных классов не должны встречаться, помещения будут регулярно проветриваться. Таких правил будут придерживаться также в Бельгии и Германии.

Учебный год стартовал и в большей части Израиля. Однако в тех регионах, которые Минздрав страны классифицировал как эпицентры вспышки коронавируса, школы откроются позже. Ученики средней и старшей школы будут посещать учреждения два раза в неделю, остальные занятия будут проходить онлайн.

В Китае, Таиланде и Сингапуре детей без масок в классы не пустят. В школах этих государств предусмотрены и другие меры безопасности. В большинстве учебных заведений на партах установлены специальные щиты, напоминающие прозрачные коробки. В китайском городе Ухань, который считается точкой начала пандемии коронавируса, ученики тоже вернулись в школы после каникул.

Учебный год в России 1 сентября стартовал в традиционном формате. Однако удаленное обучение, возможно, вернется. Идею о сохранении "дистанта" в том или ином виде озвучивают и в Госдуме, предлагая учиться поочередно - две недели в школе, одну неделю на дому.

В Казахстане в реальном режиме обучаются только ученики начальных классов и малокомплектных школ.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"


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URL: https://www.vb.kg/391979
Теги:
дети, образование, школа, Кыргызстан, карантин
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