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"Мекеним Кыргызстан" №4: У Кыргызстана должен быть свой Давосский форум!

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Цифровые технологии стали частью нашей повседневной жизни. Без них невозможно представить не один бизнес-процесс, они прочно осваиваются в сфере государственного управления и, конечно, образования.

Партия "Мекеним Кыргызстан" предлагает инициировать проведение в Бишкеке международного форума по глобальным трендам цифровизации и ее основным вызовам.

В рамках форума должны быть организованы панельные дискуссии, семинары, круглые столы, выставки и презентации цифровых стартапов.

Форум должен стать диалоговой площадкой для правительств разных стран, политиков и представителей IT – сектора.

Со временем, такой форму мог бы стать аналогом швейцарского Давоса, только с цифровой повесткой дня.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 15.09.2020


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URL: https://www.vb.kg/391980
Теги:
PR, #Выборы2020, #МекенимКыргызстан
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