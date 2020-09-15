"Мекеним Кыргызстан" №4: У Кыргызстана должен быть свой Давосский форум!

Цифровые технологии стали частью нашей повседневной жизни. Без них невозможно представить не один бизнес-процесс, они прочно осваиваются в сфере государственного управления и, конечно, образования.

Партия "Мекеним Кыргызстан" предлагает инициировать проведение в Бишкеке международного форума по глобальным трендам цифровизации и ее основным вызовам.

В рамках форума должны быть организованы панельные дискуссии, семинары, круглые столы, выставки и презентации цифровых стартапов.

Форум должен стать диалоговой площадкой для правительств разных стран, политиков и представителей IT – сектора.

Со временем, такой форму мог бы стать аналогом швейцарского Давоса, только с цифровой повесткой дня.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 15.09.2020