Боронов дал поручение провести работы по ликвидации оползня

Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов дал поручение профильным государственным органам оперативно провести работы по ликвидации последствий схода оползня на 37 км автодороге Дыйкан –Кара-Кече в Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На автодороге Дыйкан –Кара-Кече произошел оползень одной из частей горы Кара-Кече.

Оползень перекрыл русло реки Кара-Кече, разрушил линии электропередач и заблокировал дорогу на этом участке.

По решению комиссии по Гражданской защите Джумгальского района Нарынской области дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда этого участка. На месте работает комиссия по гражданской обороне.

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, объём сошедшей земляной массы с камнями составляет порядка 900 тыс. кв. м.

Пострадавших нет. Указанный участок дороги огорожен. Проведены разъяснительные работы среди работников предприятия Кара-Кече и перевозчиков угольных предприятий.