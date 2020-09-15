Боронов дал поручение провести работы по ликвидации оползня

Это все не соблюдения ТБ, нарушение экологии, копаем хаотичном ритме, теперь накопится река Кара Кече и образуется озеро, а там далее еще какие нибудь последствия ожидается.
Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов дал поручение профильным государственным органам оперативно провести работы по ликвидации последствий схода оползня на 37 км автодороге Дыйкан –Кара-Кече в Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
На автодороге Дыйкан –Кара-Кече произошел оползень одной из частей горы Кара-Кече.
Оползень перекрыл русло реки Кара-Кече, разрушил линии электропередач и заблокировал дорогу на этом участке.
По решению комиссии по Гражданской защите Джумгальского района Нарынской области дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда этого участка. На месте работает комиссия по гражданской обороне.
По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, объём сошедшей земляной массы с камнями составляет порядка 900 тыс. кв. м.
Пострадавших нет. Указанный участок дороги огорожен. Проведены разъяснительные работы среди работников предприятия Кара-Кече и перевозчиков угольных предприятий.