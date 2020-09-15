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В КР предлагают дать время премьеру для демонстрации своей программы

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- Виктория Гунгер
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Ни одна партия пока не показала открыто своего будущего премьера. После выборов по Конституции дается срок в 15 дней для образования правящей коалиции, которая и выдвинет главу правительства. Но я предлагаю, чтобы для этого был дан срок в два месяца для всесторонней демонстрации своей программы. Об этом на круглом столе Международного конгресса политологов "Нужны ли реформы в новом правительстве и возможные кандидаты на должность премьер-министра?", заявил экс-глава кабмина Феликс Кулов.

Политик напомнил, что у премьер-министра – короткий срок "должностной" жизни – от одного отчетного периода до следующего.

- И в этот год он должен что-то показать. Сегодня же этого не происходит. К тому же, я предложил усилить функции и независимость премьера. Так, чтобы глава правительства давал согласие фракциям на назначение какого-либо члена кабмина. А не так, что фракция предлагает, и он обязан брать любого, так как депутаты на этом настаивают. Так же, чтобы премьер чувствовал себя уверено, нужно дать ему право освобождать от должности любого члена правительства. Таким бы образом, премьер получил бы определенную самостоятельность, независимость и ответственность перед народом и ЖК, - отметил Феликс Кулов.


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URL: https://www.vb.kg/391983
Теги:
Кыргызстан, политика, премьер-министр, #Выборы2020
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