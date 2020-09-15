Бишкек не досчитался более 500 млн сомов в виде налогов и сборов

За восемь месяцев 2020 года бюджет столицы недополучил 587 млн сомов в виде налогов и сборов. Об этом сообщил глава столичного финансового управления Умутжан Аманбаев на планерке с участием мэра Азиза Суракматова.

По его данным, фактическое поступление доходов за 8 месяцев составило 5 миллиардов 139,3 миллионов сомов, план выполнен на 85,4% (6 млрд.17,5 млн.сомов). Основную часть доходов составляют налоговые поступления – 4 млрд. 209,3 млн. сомов, в бюджет не поступило 587 млн. сомов. Антирейтинг возглавила налоговая служба Свердловского района, здесь выполнение плана всего на 75%.

К сожалению, выпадение доходов связано с пандемией COVID-19 и временной паузой экономической деятельности в столице.

Мэр Азиз Суракматов поручил горфинуправлению, налоговым службам, районным акимиатам проанализировать ситуацию и устранить тенденцию выпадения налоговых сборов.

По неналоговым доходам на 1 сентября собрано 388,3 млн. сомов при плане 679,4 млн. сомов, из них по линии управления земельных ресурсов (УЗР) – 229,4 млн. сомов, управления муниципального имущества (УМИ) – 38 млн. сомов.

Глава муниципалитета поручил усилить работу по сбору арендных платежей за пользование муниципальными земельными участками с арендаторов, в особенности с должников.

Вице-мэр столицы по земельной и транспортной политике Азиз Алымкулов отметил, что договорные отношения с неплательщиками будут разорваны в одностороннем порядке, а задолженность взыскана в рамках правового поля.

Первый вице-мэр Алмаз Бакетаев предупредил, что корректировок по доходам в городской бюджет не будет. План нужно выполнять, потенциал есть.

Азиз Суракматов недоволен ходом цифровизации городских служб. Градоначальник отметил, что горожанам все еще сложно взаимодействовать с городскими службами, нет единого цифрового продукта, а муниципальные услуги стали настоящим "хождением по мукам" для горожан. Мэр предложил уволиться главе департамента городского хозяйства Нурлану Касымову.