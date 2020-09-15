Волонтеры провели субботник вокруг Орто-Токойского водохранилища

День чистоты в сентябре - международная практика. В этот день все неравнодушные граждане, представители социально ответственных фирм планеты, выходят на субботники. В этом году дата приходится на 19 сентября. Первым в Кыргызстане субботник провел руководитель одной из отечественных турфирм Сергей Глуховеров. На нескольких бусиках они выехали на уборку местности вокруг Орто-Токойского водохранилища. Обнаружили столько мусора, что мешков не хватило!

- Можно бесконечно тратить время на возмущения, а можно вместо этого собраться дружно на субботник. Эти акции преследуют несколько целей – очистить природу, стать примером другим в этом деле, а так же постепенно перевоспитывать тех, кто засорят всё вокруг себя, - пояснили активисты.

По словам самого Сергея Глуховерова, есть надежда, что и многие коллективы начнут делать подобные выезды в течение всей этой недели.

- Мы , конечно не смогли без креатива. Сложили из мешков для мусора, уже наполненных всякой гадостью, настоящего монстра. Это ведь так и есть! Удушающие природу отходы, пластик, мешки, банки, бутылки - все это губит природу, уничтожает. И важно чтобы каждый в стране это понимал. И эта истина для людей всех возрастов. В нашей команде некоторые сотрудники взяли с собой детей, так как детишки знают, что подобные выезды полезные. Пятилетний Матвей всю дорогу торопил водителя, чтобы тот вёз быстрее и без него другие не успели весь мусор сами собрать… Очень хотел сам лично спасти природу!

С собой взяли 50 мешков, думали, что это с запасом. Но, к сожалению, мусора настолько много, что нужно ехать опять и опять, чтобы везде навести порядок. В голове не укладывается, как в такой красивой стране у некоторых людей рука поднимается гадить там, где сами и живут. Надеемся, что популяризация субботников привьет любовь к чистоте и уважение к Природе, - рассказал Сергей Глуховеров