Чынгышев: Ждать изменений в работе парламента после выборов не приходится

Какая группа партий победит на выборах вполне очевидно уже сейчас. Ждать изменений в работе парламента не приходится. Поэтому, будущий премьер-министр должен иметь вес и опыт работы, знать, как решать проблемы. Об этом на Международном конгрессе политологов в рамках темы "Нужны ли реформы в новом правительстве и возможные кандидаты на должность премьер-министра?" сообщил экс-премьер-министр КР Турсунбек Чынгышев.

По его словам, сегодня республика сталкивается с тем, что экономика определяет политику, а не наоборот.

- Кем бы ни был будущий премьер-министр, он должен руководствоваться этим обстоятельством. Плюс уметь ставить цель, знать вопросы ее реализации, кадры, финансы. Если руководитель понимает все это, он сможет выполнить те функции, которые на него возлагаются, - считает Чынгышев.

Экс-глава правительства напомнил, что Кыргызстан - богатая республика.

- В ней есть все – земля, вода, природные ресурсы, кадры. Для того, чтобы кыргызстанцы жили хорошо, надо лишь эффективнее использовать все эти ресурсы и в корне искоренить коррупцию. Только тогда, можно поднять экономику страны и жизненный уровень населения, - добавил он.