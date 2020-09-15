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Чынгышев: Ждать изменений в работе парламента после выборов не приходится

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- Виктория Гунгер
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Какая группа партий победит на выборах вполне очевидно уже сейчас. Ждать изменений в работе парламента не приходится. Поэтому, будущий премьер-министр должен иметь вес и опыт работы, знать, как решать проблемы. Об этом на Международном конгрессе политологов в рамках темы "Нужны ли реформы в новом правительстве и возможные кандидаты на должность премьер-министра?" сообщил экс-премьер-министр КР Турсунбек Чынгышев.

По его словам, сегодня республика сталкивается с тем, что экономика определяет политику, а не наоборот.

- Кем бы ни был будущий премьер-министр, он должен руководствоваться этим обстоятельством. Плюс уметь ставить цель, знать вопросы ее реализации, кадры, финансы. Если руководитель понимает все это, он сможет выполнить те функции, которые на него возлагаются, - считает Чынгышев.

Экс-глава правительства напомнил, что Кыргызстан - богатая республика.

- В ней есть все – земля, вода, природные ресурсы, кадры. Для того, чтобы кыргызстанцы жили хорошо, надо лишь эффективнее использовать все эти ресурсы и в корне искоренить коррупцию. Только тогда, можно поднять экономику страны и жизненный уровень населения, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/391997
Теги:
правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, премьер-министр, #Выборы2020
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