Возобновил работу КПП "Торугарт" на кыргызско-китайской границе

С 8 сентября возобновлена работа пункт пропуска "Торугарт". Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией COVID-19, а также в целях недопущения его трансграничного распространения через кыргызско-китайскую государственную границу, с начала февраля 2020 года, было временно приостановлено перемещение товаров и транспортных средств через пункт пропуска "Торугарт".

По итогам двусторонних переговоров достигнута договоренность о возобновлении с 8 сентября 2020 года грузоперевозок через данный пункт пропуска с соблюдением санитарно-карантинных мер и алгоритма, утвержденного совместным приказом государственных контролирующих органов Кыргызской Республики.

Согласно данному алгоритму для осуществления ввоза товаров из КНР, со стороны Кыргызской Республики будут выезжать транспортные средства (тягачи) без прицепов. Перецепка прицепов будет осуществляться вблизи границы на участке специально подготовленной китайской стороной. В свою очередь со стороны КНР будет осуществляться доставка грузовых транспортных средств с товарами для дальнейшего осуществления перецепки, а также погрузки контейнеров.

В отношении водителя и транспортного средства до выезда из пункта пропуска "Торугарт" на место определенное для осуществления перецепки, будут проводиться виды государственного контроля на границе. При этом, водителям необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, дезинфицирующие средства).

Для осуществления перецепки либо перегрузки контейнеров водителю со стороны Кыргызской Республики необходимо останавливать транспортное средство на строго отведенном для этого месте. Кроме того, водителям запрещается выходить из кабины транспортных средств до завершения операций по сцепке и прибытия на пункт пропуска "Торугарт".

При въезде тягачей с грузом на пункт пропуска "Торугарт", до проведения пограничного контроля, будут проводится действия в отношении водителей, предусмотренные алгоритмом, утвержденным Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.

пограничного контроля, в отношении АТС будет проводится санитарно- эпидемиологический надзор.

Вместе с тем, алгоритм предусматривает проезд кыргызских тягачей с китайским прицепами до мест таможенного оформления, а также осуществление на территории пункта пропуска "Торугарт" перегруза товаров для дальнейшего следования до места назначения. При этом, в случае осуществления перегруза, действия контролирующих органов кроме, пограничного контроля и санитарно-эпидемиологического осуществляются после завершения операций по перегрузу.

В случае если товары подлежат ветеринарному и/или фитосанитарному контролю, таможенные операции будут совершаться только после получения соответствующего, заверенного разрешения, выданного органами ветеринарного и/или фитосанитарного контроля.

После доставки и разгрузки товаров кыргызские тягачи будут доставлять порожние китайские прицепы до места перецепки на участке вблизи китайской границы. Таким образом, при организации перемещения товаров на участке кыргызско-китайской границы будут выдерживаться все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, а также исключается прямой контакт между водителями двух стран.