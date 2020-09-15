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Апас Джумагулов: Мы выступаем в роли "попрошаек", импортируя электричество

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- Виктория Гунгер
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Если на угольном месторождении Кара-Кече построить теплоэлектростанцию, сжигая уголь там, мы можем получать большие объемы электроэнергии. Это позволит стране вырабатывать дешевую, экономически целесообразную электроэнергию во всех регионах. Об этом на Международном конгрессе политологов в рамках темы "Нужны ли реформы в новом правительстве и возможные кандидаты на должность премьер-министра?" сообщил экс-премьер-министр КР Апас Джумагулов.

По его мнению, для этого в КР есть достаточно мощностей, а также природные возможности.

- Конечно, при условии, что станция будет соблюдать экологические нормы и требования. В дальнейшем, при реализации такого проекта, можно было бы бишкекскую ТЭЦ перевести исключительно на тепловую часть. Прекратить на ней вырабатывать электроэнергию. Но вместо этого сегодня мы выступаем в роли "попрошаек", импортируя у соседей, чтобы пережить ОЗП. Это обидно. Тем более, что за несколько лет было немало предложений по таким проектам, - подчеркнул Апас Джумагулов.


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URL: https://www.vb.kg/392002
Теги:
Кара-Кече, отключение электроэнергии, уголь, энергетика, импорт, Кыргызстан, ТЭЦ
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