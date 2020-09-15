"Причина бедственного положения КР – потеря управляемости экономикой"

Для того, чтобы в КР была экономика, культура и образование, а республика росла и развивалась, нужно, чтобы принятые законы работали. А пока этого не будет, не будет ответственного человека за их реализацию, порядка ждать не стоит. Об этом на Международном конгрессе политологов в рамках темы "Нужны ли реформы в новом правительстве и возможные кандидаты на должность премьер-министра?" сообщил экс-глава правительства Апас Джумагулов.

Вот только для этого, по его мнению, у премьера должно быть полноценное права работать без оглядки на кого-то.

- Но если глава правительство вынужден оглядываться, рассчитывать на успех не приходится, ведь спрашивать будет не с кого. И это наиболее болезненный момент для республики. И решить его надо в ближайшее время. К тому же, пристальное внимание необходимо уделить подбору кадров. При этом, будущее правительство должно быть выбрано лишь по одному признаку – деловым качествам. Ни партии, ни регионы, ни просьбы не должны здесь быть на первом месте, если мы хотим видеть рост страны, - отметил Джумагулов.

Экс-премьер напомнил, что страна пережила и смену правительств, и изменения Конституции.

- Но причина того бедственного положения, в котором оказалась сейчас, лишь в одном – потере управляемости экономикой. Чтобы это исправить, нужно подойти политически грамотно к вопросу организации правительства, - заключил Апас Джумагулов.