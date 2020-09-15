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Темир Сариев: В последнее время кандидаты слишком увлеклись популизмом

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- Виктория Гунгер
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Выборы скоро пройдут, мы увидим новый состав парламента. И как бы мы к нему не относились – другого теста нет. Поэтому, правительство, которое придет, должно иметь четко видение куда двигаться и как. Об этом на Международном конгрессе политологов сообщил политик Темир Сариев.

По его словам, для этого должна быть хорошая антикризисная, среднесрочная программа развития страны.

- Без нее двигаться дальше будет очень тяжело. Причем, понимание ситуации должно быть у всех ветвей власти. Придется взять ответственность и принимать непопулярные, но нужные решения. Иначе, мы просто будем "буксовать" на месте. В стратегии развития необходимы сроки, ответственность лиц, реализующих ее, источники финансирования. О последних, к сожалению, мы часто забываем. Сегодня кандидаты дают определенные обещания без привязки к реальности. Но, хочу заметить, что мы слишком увлеклись популизмом. Когда идет агитация, что-то можно озвучивать. Но человек, идущий на выборы и планирующий взять ответственность, должен понимать, где изыскивать средства уже сейчас. Ведь, без экономики движения не будет, - подчеркнул Темир Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/392004
Теги:
парламент, партии, правительство, Кыргызстан, политика, Темир Сариев
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