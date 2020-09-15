"Самая большая текучесть по министрам ЕЭК в экономическом союзе - у КР"

У нас нет устойчивости в органах государственной власти. Единственный институт, полностью отрабатывающий свой срок – институт президентства. Остальные – неустойчивые. Это очень пагубно влияет на государство. Об этом на Международном конгрессе политологов в рамках темы "Нужны ли реформы в новом правительстве и возможные кандидаты на должность премьер-министра?" сообщил политик Темир Сариев.

Он отметил, что в ЕЭК, у каждого государства находятся по два министра с 2015 года.

- Самая большая текучесть по министрам ЕЭК у Кыргызстана – полгода-год работы! Затем их меняют без видимых причин. Хотя это колоссальная возможность создавать профессиональные кадры. Ведь ЕЭК - другой уровень принятия решений. А это наглядный показатель, как мы разбрасываемся кадрами. На мой взгляд, это непростительная преступность. Как только один раз выскажешь критику, тебя сразу заносят в "черный список". Так быть не должно. Люди переживают за свою страну, хотят помочь родине. Но, если мы не будем понимать, что правительство – исполнительный орган власти, эффективности ждать не стоит. Без стратегии, это лишь политика одного шага. Однако для принятия решений у кабмина и его главы должна быть очень жесткая воля, стержень и характер, - подчеркнул Темир Сариев.