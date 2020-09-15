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Президент провел онлайн-совещание с Каныбеком Исаковым

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 сентября, провел онлайн-совещание с министром образования и науки КР Каныбеком Исаковым. Об этом сообщается пресс-служба главы государства.

Обсуждены текущее состояние и перспективы развития системы образования, меры по ее цифровизации.

Министр образования и науки Каныбек Исаков проинформировал о разработке проекта Стратегии развития системы образования на 2020–2040 годы, которая была вынесена на общественное обсуждение и в данное время находится на рассмотрении Правительства.

Он сообщил, что в рамках цифровизации образовательной сферы разработана информационная система управления образованием, которая охватывает все уровни системы образования. На сегодняшний день в нее включены данные 1,5 млн студентов, преподавателей и воспитателей, ежедневно в электронную базу вводятся данные порядка 15 тыс. человек. Работы завершатся к 1 декабря и база данных будет интегрирована с системой электронного межведомственного взаимодействия "Түндүк". Также в электронную базу данных вносится информация об инфраструктуре учебных заведений - корпуса, здания, общежития и т. д.

Каныбек Исаков сообщил, что в целях исключения человеческого фактора и коррупционных рисков была автоматизирована система выдачи зарплаты учителям. Это позволило устранить ошибки при расчете налоговых платежей и избавиться от коррупционных рисков.

Также проинформировал, что в онлайн-формате проведен прием абитуриентов, в результате у каждого абитуриента была возможность дистанционно поступить в желаемое учебное заведение. Данное новшество устранило коррупционные риски и избавило родителей абитуриентов от сопутствующих расходов, связанных с переездом, проживанием и т. п.

Министр добавил, что 17 сентября с. г. состоится практический семинар для ректоров вузов на базе Ошского государственного университета по внедрению цифровых методик в систему образования.

Наряду с этим Каныбек Исаков сообщил, что прозрачно был проведен отбор на обучение в зарубежные вузы, все экзамены прошли открыто, нареканий со стороны родителей нет. Итого в вузы Венгрии поступили 75 человек, Беларуси - 10, Казахстана - 5, Китая - 70 и Латвии - 5.

Упорядочен процесс выпуска книг, разработано соответствующее положение и работа в данном направлении систематизирована.

Кроме того, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции строительство школ на бюджетные средства не приостанавливалось, к 1 сентября в эксплуатацию введены 14 школ. До конца текущего года будет завершен ремонт в 21 аварийной школе, и они также начнут работу, еще 13 новых школ введут в эксплуатацию до конца текущего года. Кроме этого, до конца текущего года также завершится строительство 3 школ из 15, которые строятся на средства из Единого депозитного счета, где аккумулировались средства от борьбы с коррупцией.

Наряду с этим проводится работа по охвату интернетом всех школ страны. Также если в прошлом году горячим питанием были обеспечены 1485 школ (1-4-классы), то в этом году обеспечены еще 150 школ - итого на сегодняшний день горячим питанием обеспечены 1635 школ или 71%, а к 2022 году планируется охватить 100%. Для полного охвата школ горячим питанием в некоторых отдаленных местах требуется чистая вода, и с запуском проектов по обеспечению населения питьевой водой также решится вопрос обеспечения школьников горячим питанием, подчеркнул министр образования и науки Каныбек Исаков.

В ходе онлайн совещания министр озвучил предложение о планах по возобновлению обучения в школах при стабилизации эпидемиологической на традиционной основе с октября месяца.

Президент Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил позитивные преобразования в системе образования, в частности по ее цифровизации.

Глава государства подчеркнул, что все развитые страны мира активно внедряют передовые цифровые технологии в образовательную сферу, в связи с чем отметил необходимость их дальнейшего освоения и применения на практике. Сооронбай Жээнбеков добавил, что реализация мер в данном направлении не должна приостанавливаться.

Он также положительно отозвался об автоматизации процесса начисления зарплат учителям, что в свою очередь позволит исключить "мёртвые души" и значительно сэкономить бюджетные средства. Он призвал проверить все школы страны на предмет выявления коррупционных схем при оплате заработной платы учителям.

Кроме того, призвал обратить внимание на деятельность вузов в части улучшения образовательных методик, модернизации своей деятельности.

Президент Сооронбай Жээнбеков поддержал предложение о возобновлении образовательного процесса в традиционном режиме в ближайшее время, порекомендовав начать этот процесс поэтапно - с начальных классов школ.


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URL: https://www.vb.kg/392008
Теги:
Министерство образования, президент, Каныбек Исаков, Сооронбай Жээнбеков
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