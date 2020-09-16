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Ветеран сельского хозяйства просит у президента КР защиты от коррупционеров

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- Оксана Гут
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Ветерана сельского хозяйства с 60-летним стажем Департамент органического сельского хозяйства обманул более чем на 400 тысяч сомов и сейчас в период пандемии оставил без средств к существованию. Об этом он сам - Федор Иванович рассказал VB.KG. По его словам, Департамент при Минсельхозе периодически не платил своим сотрудникам зарплату и отпускные, начиная с 2014 года. От сюда за 4 года только ему набежал долг работодателя в сумме 409 802 сома. Подтвердить он это может, в том числе, выпиской из лицевого счета в банке, куда перечислялась заработная плата.

Кроме того, Федор Иванович сообщил, что с начала карантина руководство Департамента отправило всех сотрудников, кому за шестьдесят, в бессрочный отпуск без содержания. Как выживать в такое тяжелое время без работы не понятно.

Судиться с работодателем у пожилого человека не хватит ни денег, ни сил. Поэтому пенсионер просит помочь ему получить заработанные средства и обращается с открытым письмом к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

"Я, Волков Федор Иванович, ветеран труда Департамента органического сельского хозяйства министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР, убедительно прошу Вас, защитить нас от руководства Департамента органического сельского хозяйства Бакировой Ж. и Туманова Ж., которые многие годы правления, создали устойчивую коррупционную схему и беспредел в Департаменте. При этом следует подчеркнуть о том, что аудит и созданная комиссия министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР подтвердили факты правонарушения и незаконных действий со стороны руководства Департамента органического сельского хозяйства", - говорится в письме. (...) "руководство Департамента мошенническим способом, переделав все мои документы, не заплатило мне 409 802 сома заработной платы. Мне ветерану сельского хозяйства, проработавшего 60 лет в этой сфере, посвятившего всю свою жизнь развитию сельского хозяйства нашей страны, очень обидно и противно, видеть такие грубые противозаконные нарушения со стороны руководства департамента".

Федор Иванович - агроном по биологической системе защиты растений, он уверяет, что подобная ситуация с недочислением зарплат сложилась у многих его коллег. Но и это не единственные нарушения в Департаменте органического сельского хозяйства.

Хотелось бы по этому поводу услышать ответ компетентных лиц из Минсельхоза КР.


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URL: https://www.vb.kg/392013
Теги:
ветераны, долг, зарплата, коррупция, президент, Кыргызстан, деньги, карантин, Минсельхоз, Сооронбай Жээнбеков
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