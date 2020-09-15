Погода
$ 78.92 - 79.25
€ 92.80 - 93.95

С октября школы вернутся в офлайн при стабилизации эпидситуации

157  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При стабилизации эпидемиологической ситуации в октябре школы вернутся к традиционному формату обучению. Об этом стало известно в ходе онлайн совещания президента Сооронбай Жээнбекова с министром образования Каныбеком Исаковым.

 Как передает отдел информационной политики аппарата президента, министр озвучил предложение по возобновлению с октября обучения в школах на традиционной основе при стабилизации эпидемиологической ситуации .

Президент Сооронбай Жээнбеков поддержал предложение о возобновлении образовательного процесса в традиционном режиме в ближайшее время. Он рекомендовал начать этот процесс поэтапно - с начальных классов школ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392014
Теги:
образование, президент, школа, Каныбек Исаков, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  