С октября школы вернутся в офлайн при стабилизации эпидситуации

При стабилизации эпидемиологической ситуации в октябре школы вернутся к традиционному формату обучению. Об этом стало известно в ходе онлайн совещания президента Сооронбай Жээнбекова с министром образования Каныбеком Исаковым.

Как передает отдел информационной политики аппарата президента, министр озвучил предложение по возобновлению с октября обучения в школах на традиционной основе при стабилизации эпидемиологической ситуации .

Президент Сооронбай Жээнбеков поддержал предложение о возобновлении образовательного процесса в традиционном режиме в ближайшее время. Он рекомендовал начать этот процесс поэтапно - с начальных классов школ.