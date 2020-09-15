В Кыргызстане повышают базовую и страховую части пенсий

С 1 октября 2020 года будет повышена базовая и страховая части пенсий. Об этом сегодня на брифинге заявил Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов.

Принятое решение об индексации базовой части пенсий предусматривает индексацию базовой части пенсии на 105% или на 100 сомов. При этом базовая часть пенсии индексируется, если общий размер пенсии ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год в размере 4286,7 сомов. Повышение производится для 38% пенсионеров или 261,8 тысячам человек от общего числа пенсионеров.

Решением об индексации размеров страховых частей пенсии предусматривается:

- утвердить с 1 октября 2020 года коэффициент индексации размеров страховых частей пенсий в размере 1,07;

- произвести индексацию размеров страховых частей пенсий на коэффициент 1,07, но не менее чем на 200 сомов для пенсий, общий размер которых не превышает величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год т.е. 4286,7 сома, и не менее чем на 360 сомов для пенсий, общий размер которых составляет и превышает 4286,7 сомов.

По итогам предстоящей индексации увеличение пенсий в среднем составит 107%. В результате пенсии, размеры которых не превышают 4286 сомов минимально повысятся на 300 сомов, а пенсии, размер которых составляет/ превышает 4286,7 сомов, минимально повысятся на 360 сомов.

По итогам перерасчета пенсий, повышение в среднем составит 397 сомов, а средний размер пенсии составит 6061 сомов.

Дополнительная потребность на индексацию пенсии для 689,0 тысяч пенсионерам составит 827,8 млн сомов, в том числе на базовую часть пенсии за счет средств республиканского бюджета в сумме 75,2 млн сомов, на страховые части пенсий за счет средств Пенсионного фонда Кыргызской Республики 752,6 млн сомов.