В ЕЭК продолжают разрабатывать инициативу Кыргызстана

Перспективы деятельности институтов развития в Евразийском экономическом союзе обсудили представители Евразийской экономической комиссии и Международного финансового центра "Астана"(МФЦА). В ЕЭК напомнили, что к созданию нового института развития и поддержки ЕАЭС в целях выравнивания уровней развития государств Союза призвала недавно Кыргызская Республика.

Для проработки этого предложения была сформирована специальная рабочая группа в составе представителей уполномоченных органов исполнительной власти государств ЕАЭС и экспертов под руководством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева. По мнению кыргызской стороны, допускается передача управления средствами такого института уже действующим финансовым структурам.

Сейчас изучаются возможные варианты этого. Ряд специалистов стран ЕАЭС высказался за более полное использование потенциала Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития, а также расширения их мандатов в случае необходимости. Но, как отмечает Сергей Глазьев, по оценке ЕЭК, объем средств, который необходим Армении и Кыргызстану для выхода на средний уровень развития в ЕАЭС, на порядок превышает возможности данных региональных финансовых институтов,. "В этих условиях важно полностью использовать имеющиеся финансовые ресурсы и усилить экспертное сопровождение разрабатываемых инвестиционных проектов", - считает министр.

И вот теперь изучается возможность образования евразийского (регионального) фонда прямых инвестиций на платформе центра "Астана". Его представители отметили, что биржа МФЦА была создана как международная площадка для привлечения капитала, в том числе для реализации проектов в рамках инициативы "Один пояс – один путь". Сопряжение с этой инициативой является одной из задач, обозначенных в проекте Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, разработанном в ЕАЭС.

По инициативе Международного финансового центра "Астана" уже в сентябре планируется провести научно-практический семинар с участием международных и национальных институтов развития, чтобы предметно обсудить возможность объединения усилий в рамках этого направления сотрудничества