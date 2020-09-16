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Зачем нужен салонный фильтр?

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Совсем немногие автовладельцы производят замену салонного фильтра. Кто–то просто не знает о необходимости его замены, другие отмахиваются, мол, на скорость не влияет.

Зачем нужен салонный фильтр? Он задерживает пыль, не давая ей попасть в салон. Угольные фильтры способны фильтровать вредные газы (например, когда вы стоите в пробке за дизельным автомобилем).

Помимо этого, фильтр защищает моторчик и радиатор печки от попадания грязи (листьев, насекомых и т.д.).

Что будет, если не менять фильтр салона (в процессе эксплуатации фильтр салона забивается грязью). Из–за этого может значительно ухудшиться его пропускная способность.

Другими словами, поток воздуха, подаваемого в салон, будет меньше. Чаще всего автовладельцы замечают это зимой, когда печка еле дует теплым воздухом.

Из–за забитого фильтра салона мотор печки работает под большей нагрузкой и может перегореть. Поэтому если у вас нет возможности заменить фильтр на новый, то необходимо хотя бы очистить старый фильтр от грязи.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/392022
Теги:
автомобили
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