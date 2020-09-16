Штормовое предупреждение: 17-19 сентября дождь, в горных районах снег

Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение.

17 сентября во второй половине дня и 18-19 сентября ожидаются кратковременные дожди, снег в горных районах, снег в высокогорье. В отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами - 15-20 метров в секунду.

18-19 сентября ожидается значительное понижение температуры воздуха: в долинной зоне Чуйской области ночью до 4…+9°, днем до +14…+19°, в предгорных районах ночью до +1…+6°, днем до +10…+15°, в долинной зоне Таласской области ночью до +2…+7°, днем до +11…+16°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до +9…+14°, днем до +18…+23°, в предгорных районах ночью до +4…+9°, днем до +15…+20°, в Иссык-Кульской котловине и в зоне земледелия Нарынской области ночью до +3…+8°, днем до +12…+17°, в горных районах ночью до -2…+3°, днем до 6…11°, в высокогорных районах ночью до -4…-9°, днем до -2…+3°.

20-21 сентября ночью в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской области местами ожидаются заморозки до 0…-2.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.