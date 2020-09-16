Боронов провел совещание по оказанию поддержки отечественным предприятиям

Премьер-министр КР Кубатбек Боронов провел совещание по деятельности промышленных предприятий и инвестиционных проектов.

Как было отмечено на заседании, во второй пакет антикризисных мер, подготовленных Правительством Кыргызской Республики, заложен механизм кураторства промышленных предприятий и инвестиционных проектов в целях оказания поддержки государства отечественным предприятиям в пост кризисный период.

Этот механизм нацелен на оперативное и качественное решение имеющихся у предприятий проблемных вопросов, а также создание благоприятных экономических и организационных условий для деятельности предприятий в пост-режимный период (ЧС и ЧП).

Было особо подчеркнуто, что кураторство предприятий руководителями государственных органов исключает их вмешательство, влияние, контроль финансовой или иной деятельности организаций.

В ходе очередного совещания по данному механизму были рассмотрены проблемные вопросы и пути решения их в деятельности ОсОО "Металлкен", ОсОО "Компания Мол Продукт", государственного предприятия "Карабалтинский спиртовой завод", ОсОО "НУР".

Премьер-министр Кубатбек Боронов подчеркнул важность оказания поддержки производственным предприятиям для своевременного запуска и благополучной дальнейшей деятельности.

"По представленным актуальным вопросам предприятий необходимо разработать план мероприятий по их решению, с указанием пошаговых мер, сроков реализации и ожидаемого конечного позитивного результата. Я хочу отметить, что кураторство производственных предприятий и инвестиционных проектов направлено на оказание помощи в решении проблем, препятствующих работе компаний. Правительство нацелено на поддержку бизнеса, на развитие производственных компаний, способствующих увеличению рабочих мест и сокращению безработицы в регионах нашей страны, а также для восстановления экономической активности и поддержки деятельности субъектов предпринимательства", - сказал Глава Правительства.