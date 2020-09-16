Жаныбек Алымов: Зеленая экономика – сильные регионы – устойчивое развитие!

Жаныбек Алымов, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан" №4: "Переход к зеленой экономике – это требование времени. Исходя из мирового опыта, можно утверждать, что это достаточно эффективное решение. Ведь это вид экономической деятельности, связанный с производством, распределением и потреблением товаров и услуг, которые приводят к повышению благосостояния человека в долгосрочной перспективе, при этом не подвергая будущие поколения воздействию значительных экологических рисков или экологического дефицита. Полагаю, что принципы зеленой экономики должны занять особую роль в ныне реализуемых реформах. Как всем известно, зеленая экономика подразумевает повышение продуктивности природных ресурсов и их рациональное использование. А бережное отношение к природе как правило приводит к улучшению экологии, а это в свою очередь будет способствовать улучшению здоровья населения. В этом контексте нобходимы инвестиции в системообразующие секторы, включая энергетику, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. К примеру, важно повышать энергоэффективность, нужен переход к альтернативным источникам энергии и снижение выбросов парниковых газов. Стоит отметить и то что переход к зеленой экономике стимулирует инновационную активность. Для этого необходимо создать благоприятную конкурентную среду с работающими стандартами.
Концепция "зеленой экономики" призвана обеспечить гармоничное сочетание компонентов экономики, общества и природы в рамках парадигмы устойчивого развития. В настоящий момент она становится глобальным курсом инновационного, антикризисного формирования во многих странах и регионах мира.
Мировой опыт показал, что "зеленая экономика" стимулирует региональное развитие, способствует социальной стабильности, увеличению экономического потенциала за счет создания новых рабочих мест в секторах "зеленой экономики".
Одним из лидеров в части внедрения "зеленой" экономики является Южная Корея. Эта страна избрала концепцию "зеленого" роста в качестве национальной стратегии и уделяет большое внимание промышленности, энергетике и инвестициям, "зеленым" видам транспорта, альтернативным источникам пресной воды, технологиям переработки отходов, развитию парков, обустройству рек в черте города.
В Кыргыстане достаточно хороший потенциал для того, чтобы на примере Южной Кореи осуществить план действий эффективного перехода к этому типу экономику. Прежде всего, нужно повысить осведомленность населения о зеленой экономике, объяснить широкому кругу населения преимущества этого вида деятельности. Я согласен с мнением экспертов в этой области в том, что прежде всего нужно согласовать основные термины и определения зеленой экономики, критерии и индикаторы, включая определения зеленых технологий или отраслей. Такие определения и критерии важны для выбора приоритетов государственного финансирования, научных исследований, зеленых закупок, поиска международной финансовой и технической поддержки, привлечения зеленых технологий, для оценки прогресса и других задач перехода к зеленой экономике.
"Зеленая экономика" принесет больше преимуществ, чем традиционная экономическая система."
Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 15.09.2020