Жаныбек Алымов: Зеленая экономика – сильные регионы – устойчивое развитие!

Жаныбек Алымов, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан" №4: "Переход к зеленой экономике – это требование времени. Исходя из мирового опыта, можно утверждать, что это достаточно эффективное решение. Ведь это вид экономической деятельности, связанный с производством, распределением и потреблением товаров и услуг, которые приводят к повышению благосостояния человека в долгосрочной перспективе, при этом не подвергая будущие поколения воздействию значительных экологических рисков или экологического дефицита. Полагаю, что принципы зеленой экономики должны занять особую роль в ныне реализуемых реформах. Как всем известно, зеленая экономика подразумевает повышение продуктивности природных ресурсов и их рациональное использование. А бережное отношение к природе как правило приводит к улучшению экологии, а это в свою очередь будет способствовать улучшению здоровья населения. В этом контексте нобходимы инвестиции в системообразующие секторы, включая энергетику, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. К примеру, важно повышать энергоэффективность, нужен переход к альтернативным источникам энергии и снижение выбросов парниковых газов. Стоит отметить и то что переход к зеленой экономике стимулирует инновационную активность. Для этого необходимо создать благоприятную конкурентную среду с работающими стандартами.

Концепция "зеленой экономики" призвана обеспечить гармоничное сочетание компонентов экономики, общества и природы в рамках парадигмы устойчивого развития. В настоящий момент она становится глобальным курсом инновационного, антикризисного формирования во многих странах и регионах мира.

Мировой опыт показал, что "зеленая экономика" стимулирует региональное развитие, способствует социальной стабильности, увеличению экономического потенциала за счет создания новых рабочих мест в секторах "зеленой экономики".

Одним из лидеров в части внедрения "зеленой" экономики является Южная Корея. Эта страна избрала концепцию "зеленого" роста в качестве национальной стратегии и уделяет большое внимание промышленности, энергетике и инвестициям, "зеленым" видам транспорта, альтернативным источникам пресной воды, технологиям переработки отходов, развитию парков, обустройству рек в черте города.

В Кыргыстане достаточно хороший потенциал для того, чтобы на примере Южной Кореи осуществить план действий эффективного перехода к этому типу экономику. Прежде всего, нужно повысить осведомленность населения о зеленой экономике, объяснить широкому кругу населения преимущества этого вида деятельности. Я согласен с мнением экспертов в этой области в том, что прежде всего нужно согласовать основные термины и определения зеленой экономики, критерии и индикаторы, включая определения зеленых технологий или отраслей. Такие определения и критерии важны для выбора приоритетов государственного финансирования, научных исследований, зеленых закупок, поиска международной финансовой и технической поддержки, привлечения зеленых технологий, для оценки прогресса и других задач перехода к зеленой экономике.

"Зеленая экономика" принесет больше преимуществ, чем традиционная экономическая система."

"Мекеним Кыргызстан" №4 - партия каждого кыргызстанца!

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 15.09.2020