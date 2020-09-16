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"Газпром Кыргызстан" возобновляет начисление пени за просроченные платежи

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- Оксана Гут
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С сентября "Газпром Кыргызстан" начнет начисление пени за несвоевременные расчеты за потребленный газ. Об этом сообщают в пресс-службе ОсОО. И напоминают, что с 1 марта компанией по рекомендации правительства Кыргызской Республики для обеспечения безопасности населения и недопущения распространения COVID-19 на 5 месяцев было прекращено начисление пени за несвоевременную оплату газа.

ОсОО "Газпром Кыргызстан" рекомендует в полном объеме погасить имеющуюся задолженность.

"В случае несвоевременной оплаты за газ компания, в соответствии с действующим законодательством, имеет право прекратить подачу газа и обратиться в судебные органы для принудительного взыскания задолженности", - говорится в сообщении.

Оплату за газ можно произвести через платежные терминалы Pay24, Quickpay, Оной, UMAI, О!Терминал и другие, а также через сайт и мобильное приложение компании, мобильные кошельки "Элсом", "MegaPay", "Balance", "О!Деньги", в кассах коммерческих банков и в отделениях ГП "Кыргызпочтасы".

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции ОсОО "Газпром Кыргызстан" рекомендует использовать удаленные методы оплаты.

Также потребители природного газа могут произвести оплаты в Центрах обслуживания населения г. Бишкек по следующим адресам:

- ул. Горького, 22. График работы: понедельник-суббота с 8:00 до 16:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

- ул. Фучика, 19. График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 16:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Суббота-воскресенье - выходной.

- ул. Ахунбаева, 186/1. График работы: понедельник-суббота с 8:00 до 16:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

Сумму к оплате можно уточнить, зайдя в личный кабинет на сайте www.gazprom.kg или скачав и зарегистрировавшись в мобильном приложении Gazprom.kg, доступного как для Android, так и для iOS платформ.


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URL: https://www.vb.kg/392037
Теги:
газ, долг, Газпром Кыргызстан, Кыргызстан, карантин
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