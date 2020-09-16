В Бишкеке задержаны члены ОПГ, изъят склад оружия (видео)

В Бишкеке задержаны члены преступной группировки, которые могут быть причастны к серии нападений на водителей грузовиков. По данным ГУВД Бишкека, трое из семи задержанных состояли на учете в органах как члены ОПГ.

"Службой криминальной милиции ГУВД г.Бишкек была получена оперативная информация о том, что на территорию столицы скрытно прибыла устойчивая, вооруженная и преступная группа лиц для совершения преступлений. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД г.Бишкек и начато досудебное производство по статье 253 "Незаконный оборот оружия, боеприпасов" УК Кыргызской Республики", - сообщает пресс-служба столичной милиции.

Оперативники бишкекской криминальной милиции в сжатые сроки вышли на след предполагаемых преступников, было установлено местонахождение группы подозреваемых лиц азиатской внешности, которые вели скрытый образ жизни. При отработке и реализации полученной оперативной информации, сотрудники СКМ и СОБР ГУВД г.Бишкек на территории города провели задержание группы подозреваемых лиц состоящих из семи человек, где трое из них состоят на учете МВД как члены ОПГ, ранее судимые за различные преступления, такие как незаконное хранение наркотических средств, разбойные нападения и мошенничество: О.У 1985 года рождения, К.М 1991 года рождения, М.Н 1991 года рождения, С.Д 1991 года рождения, Н.П 1999 года рождения, Н.С 1999 года рождения, Т.У 2000 года рождения.

Кроме этого, имеются оперативные данные о том, что подозреваемые причастны к совершению грабежей и разбоев на водителей большегрузных автомашин. Задержанные были доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В рамках досудебного производства был проведен неотложный обыск в адресах проживания подозреваемых лиц, где были обнаружены и изъяты: автомат марки "АКСУ" калибра 5,45 со стертыми номерами с двумя магазинами, патроны калибра 5,45 – 75 шт., обрез нарезной винтовки марки "ТОЗ-8" калибра 5,6 с 20 патронами, 1 патрон калибра 7,62, травматический пистолет марки "ФОРТ-12Р" калибра 9 мм со стертыми номерами и двумя магазинами с 14 патронами, две рации марки "EAST ВRIGHT" и мобильные телефоны. Следственной службой ГУВД г.Бишкек назначены все необходимые экспертизы.

Сотрудниками городской милиции в данное время продолжаются соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных лиц к другим ранее совершенным преступлениям.

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