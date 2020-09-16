В Ташкенте незнакомый мужчина избил девушку-прохожую

Девушка из Ташкента рассказала, как ее без причины избил на улице незнакомый мужчина. Пострадавшая пишет, что никто из окружающих ее не защитил, а сотрудники 7 ОВД Учтепинского района проявили халатность и равнодушие, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Историю Евгении К.А. по просьбе девушки опубликовала одна из участниц Facebook-сообщества "Уят.уз".

Евгения рассказала, что 11 сентября в 16:00 возвращалась домой от подруги. Стоя на автобусной остановке, она просматривала в телефоне расписание автобусов. В этот момент на нее напали.

"И тут... сильный удар в голову, который меня снёс с ног, я упала и меня пытались ударить снова, я сопротивлялась, стала пытаться встать, но меня толкали на землю, чудом мне удалось вырваться и я стала выкручиваться, чтобы встать, но меня ударили снова в челюсть. Во время нападения я кричала "Не бейте!", "Помогите!"

Девушке помогла подняться на ноги незнакомая бабушка, и она увидела, что напавший на нее мужчина уходит, как будто ничего не произошло.

"Я стала кричать: "Держите его!", "Держите, он напал на меня!", "Фотографируйте его!" Мне было важно, чтобы он не пошёл бить или убивать дальше. Из магазина вышли девушки и пара парней, они меня спрашивали, знаю ли я его, что я ему сделала, за что он так со мной поступил. Я плакала и говорила, что я его не знаю, и просила его остановить, чтобы он не ушёл. Просила людей задержать его.

Люди стояли в шоковом состоянии и не знали, что делать, кто-то стал мне говорить, что я должна позвонить в полицию. У меня тряслись руки, телефон был разбит, взяв себя в руки, я набрала 102".

Избитую девушку попросили дождаться приезда сотрудников ОВД и никуда не уходить. Но нападавший вернулся и снова направился к ней. Евгения рассказывает, что просила спрятать ее в магазине, но продавцы ее не пустили, сказав: "Раз один раз ударил, больше не тронет".

Тогда девушка побежала в сторону дороги, плача и зовя на помощь. При этом преследователь гнался за ней и кричал, что убьет. Евгения снова позвонила по номеру 102, а потом набрала номер подруги. Та приехала со своими знакомыми, и они схватили нападавшего.

Евгения пишет, что сотрудники ОВД прибыли только через 30 минут. Дождавшись родителей девушки, все участники происшествия поехали в 7 ОВД Учтепинского района.

Девушка рассказала, что в ОВД они обнаружили, что нападавший спокойно ходит по улице. Увидев ее, он попытался к ней подойти. Евгения просила сотрудников увести его и не подпускать к ней, но те только прикрикнули на мужчину, не приняв никаких мер.

"Самое несправедливое, что его стали опрашивать в первую очередь как нападавшего. Мне было очень плохо, меня тошнило и у меня болела челюсть и голова, но сотрудники вели себя, словно ничего не произошло. Создалось впечатление, что им всё равно и что мы отвлекли их от важных дел, а наше дело совершенно не важно", - пишет Евгения.

Она рассказала, что сотрудники ОВД стали контролировать передвижения нападавшего только после того, как ее подруга начала снимать мужчину на камеру.

"Получается, мы, народ, ищем помощи от полиции, властей, закона, а их халатное отношение говорит о том, что им всё равно", - делает выводы пострадавшая.

"Меня спасло то, что я спортсменка и у меня хорошая физическая подготовка. Я правильно сгруппировалась, когда падала, и правильно оборонялась. Страшно представить, что было бы, если бы на моём месте была обычная девушка или ребёнок".

Как рассказала Евгения, в ОВД ей сообщили, что нападавшего задержат на 15 суток для выяснения дела.