"Биримдик" №1: молодые кандидаты партии смогут решить все проблемы страны

Сегодня в город Джалал-Абад прибыл агитационный караван партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик".

В своей речи перед собравшимися кандидат от партии "Биримдик" Максатбек Эгембердиев рассказал о молодых кандидатах, которые идут на парламентские выборы в рядах партии "Биримдик" от Джалал-Абадской области.

"Ислам Убайдуллаев стал в 21 год депутатом горкенеша Джалал-Абада, на прошлых выборах в ЖК КР смог заручиться поддержкой пяти тысяч голосующих и прошел в парламент. Марат Нуралиев занимал пост замглавы Министерства молодежи, труда и занятости КР, работая в благотворительных фондах, смог помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, построить ФАПы и оказать социальную помощь нуждающимся в Сузаке и Джалал-Абаде", - рассказал кандидат.

Продолжая знакомить жителей города Джалал-Абад с молодыми кандидатами, Максатбек Эгембердиев отметил Бостонова Алаяра, который, по его словам, сделал очень много хороших дел, а производимая его компанией продукция вывозится в Россию, при этом многие жители области получили рабочие места.

"Кандидат от партии "Биримдик" Алтынбек Чомоев обеспечил 2,5 тысячи людей работой. Нышанов Нургазы, как вы знаете, был депутатом Горкенеша Джалал-Абада, а затем - спикером, был депутатом ЖК КР, а сегодня руководит центром "Улук". Айнура Осмонова не нуждается в представлении и решает все проблемы вместе с народом и для народа. Гульжигит Камаев, как вы знаете, решил многие вопросы граждан страны", - добавил Эгембердиев.

Кандидат также отметил, что все представленные кандидаты на встрече в Джалал-Абаде далеки от популистских слов, доказывают на деле, что они - лучший выбор для страны. "Я уверен, что совершенные ими ранее дела являются ярким примером того, что они - лучший выбор для народа", - заключил Максатбек Эгембердиев.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.