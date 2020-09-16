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Кыргызстан укрепит культурные связи с Россией

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- Евгений Денисенко
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Кыргызстан и Россия, в том числе Татарстан намерены реализовать новые совместные проекты в культурной сфере. Договоренности об этом достигнуты во время состоявшегося в Казани заседания рабочей группы по культуре межправительственной российско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

В заседании, которое прошло в Казанской Ратуше, приняли участие сопредседатели группы с обеих сторон - министр культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов и заместитель министр культуры РФ Николай Овсиенко. В состав кыргызской делегации вошли руководители музейного комплекса "Сулайман Тоо" Султан Абдырахманов, Государственного Национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова Евгений Кузнецов, Республиканской библиотеки детства и юношества имени К.Баялинова Роза Султангазиева, Кыргызского государственного университета культуры и искусства имени Б. Бейшеналиевой Мамашарип Чотонов.

Участниками заседания от России стали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр культуры РФ Ольга Любимова, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева и другие официальные лица.

Рустам Минниханов отметил, что возглавляемая им республика высоко ценит возможность развивать сотрудничество между Кыргызстаном в рамках российско-кыргызских отношений.

По его словам, народы обеих республик объединяют схожая культура, общие традиции, близкие языки. Существует большой потенциал и наращивания экономического и гуманитарного сотрудничества. Рустам Минниханов выразил надежду на то, что это заседание рабочей группы станет импульсом к дальнейшему развитию дружественных отношений

На заседании обсуждались такие темы, как реализация крупномасштабных проектов, сотрудничество в области кинематографии, межмузейного взаимодействия, сотрудничество в области образования.

Как отмечалось, Кыргызская Республика и Республика Татарстан имеют хороший опыт культурного сотрудничества. В 2017 году в РТ прошли Дни культуры КР. В Татарстане, с которым линии матери связаны корни Чингиза Айтматова, с большим вниманием изучают творческое наследие великого писателя.


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URL: https://www.vb.kg/392049
Теги:
Россия, культура, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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